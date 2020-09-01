تعاون مصرفي مالي بين الإمارات وإسرائيل

أفاد بيان صهيوني، بأن الكيان الصهيوني والإمارات اتفقتا اليوم الثلاثاء على تشكيل لجنة مشتركة للتعاون في الخدمات المالية والمصرفية بهدف تشجيع الاستثمار بين البلدين.

وقال نتنياهو في البيان، إن مسؤولين الكيان الصهيوني وإماراتيين مجتمعين في أبوظبي وقعوا على التفاهم.

وأضاف أن أحد محاور التركيز سيكون على “التعاون في مجال الخدمات المالية وإزالة الحواجز المالية أمام الاستثمار بين الدولتين، فضلا عن تشجيع الاستثمارات المشتركة في أسواق المال”.

حيث وقع عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ورونن بارتس، مدير عام مكتب رئيس الوزراء الصهيوني، مذكرة تفاهم للتعاون المستقبلي في القطاع المصرفي والمالي.

واتفق الجانبان خلال لقاء اجتماعهما اليوم الثلاثاء في العاصمة أبوظبي، على تشكيل مجموعات عمل ولجان ثنائية لتسهيل الأعمال المصرفية بين دولة الإمارات والكيان الصهيوني، وذلك بحضور مائير بن شابات، مستشار ورئيس مجلس الأمن القومي الصهيوني، وفق ما نقلت شبكة “سكاي نيوز” عن وكالة الأنباء الإماراتية الثلاثاء.

ورحب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتانياهو، الثلاثاء، بالتوقيع على مذكرة التفاهمات الأولى بين الكيان الصهيوني والإمارات في مجال المصارف والأموال.

وقال نتانياهو في بيان صادر عن مكتبه، إن “هذه التفاهمات ستساعدنا في دفع الاستثمارات قدما.. وسنعلن قريبا عن تفاهمات أخرى في مجالات الطيران والسياحة والتجارة”.

وتأتي تصريحات نتانياهو بعد يوم من وصول طائرة تقل وفدا أميركيا وصهيوني، في رحلة جوية مباشرة من تل أبيب إلى أبوظبي، في إطار زيارة تسعى لبحث التعاون بينهما بعد إبرام معاهدة السلام.

والتقي الوفد التي ترأسه جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشرق الأوسط، وضم عدداً م ممثلي القطاعات المختلفة في الكيان الصهيوني، عددا من ممثلي الجهات الحكومية في الإمارات لبحث آفاق العلاقات وتعزيز العمل المشترك ومناقشة فرص التعاون بينهما نتيجة معاهدة السلام.

واستقبل الوفد مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.

وأجرى رئيس الوزراء الصهيوني، الاثنين، محادثة مع أحد طياري أول رحلة جوية مباشرة بين تل أبيب والعاصمة الإماراتية أبوظبي.