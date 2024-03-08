تعاون مُثمر بين مكتب استرداد الأموال ومجلس الأمن القومي الليبي

في خطوة هامة لتعزيز استرداد الأموال والأصول المنهوبة، وقع مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة ومجلس الأمن القومي الليبي مذكرة تفاهم يوم الخميس 7 مارس 2024.

ووقع على المذكرة الدكتور محمد رمضان المنسلي، مدير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية، والمستشار إبراهيم أبوشناف، مستشار الأمن القومي الليبي.

وبحسب ما أفاد بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، فإن هذه المذكرة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين الجانبين ومناقشة القضايا المشتركة، بما في ذلك:

– العمل بشكل متكامل على القضايا المشتركة

– استرداد الأموال والأصول المنهوبة

– تعزيز الاستقرار الاقتصادي والأمني في ليبيا

ومن خلال هذه المذكرة، يمهد الطرفان الطريق لتحقيق تقدم ملموس في استرداد الأموال والأصول المنهوبة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والأمني في ليبيا.

يُشار إلى أن مكتب استرداد الأموال والأصول الليبية هو مكتب يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي، وهو يتبع مجلس الوزراء، ويمثل الهيئة الوحيدة للحكومة الليبية المعنية بالبحث والتقصي عن الأموال الليبية أينما كانت، واستردادها وإدارتها.