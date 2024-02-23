تعثر اتفاق كيماويات بقيمة 30 مليار دولار بين «أدنوك» الإماراتية و«أو.إم.في» النمساوية

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، أن المحادثات ذات الصلة باتفاق اندماج يجري التخطيط له بقيمة 30 مليار دولار بين وحدتي الكيماويات التابعتين لشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” وشركة أو.إم.في النمساوية، قد تعثرت خلال الأسابيع الماضية.

وقالت الصحيفة نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر إن المفاوضات توقفت مؤقتا للسماح للأطراف بتجاوز سلسلة من الخلافات، والتي تتضمن اسم الوحدة المدمجة في إعلان الصفقة النهائية.

وقالت فاينانشال تايمز إنه لا يزال من الممكن استئناف المحادثات والتوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف.

وأوضحت أو.إم.في لرويترز: إن “المفاوضات مستمرة ومفتوحة ولا يمكننا التعليق أكثر”. فيما لم تعلق أدنوك على الخبر.

وكانت رويترز قد ذكرت في وقت سابق أن هناك عددا من نقاط الخلاف بين الشركتين، بما في ذلك بند يتعلق بضمانات الوظائف في النمسا، وشرط الإدراج في فيينا ووجود رئيس نمساوي للشركة الجديدة.

وفي يوليو الماضي، دخلت أدنوك في مفاوضات مع أو.إم.في حول إمكانية إنشاء كيان قابض جديد للبتروكيماويات، وذلك من خلال الدمج المقترح لحصصهما الحالية في شركتي بروج وبورياليس.