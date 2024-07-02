تعديلات وزارية جديدة في تركيا

أعلنت تركيا عن تعديلات وزارية جديدة شملت حقيبتي الصحة، والبيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي.

وبحسب وكالة أنباء “الأناضول”، جاء في مرسومين موقعين من الرئيس رجب طيب أردوغان، تعيين كمال مميش أوغلو وزيرا للصحة خلفا لفخر الدين قوجة، ومراد قوروم وزيرا للبيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي خلفا لمحمد أوزهسكي.

وجاء قرار تعيين الوزيرين الجديدين بعد الموافقة على طلب كل من قوجة وأوزهسكي، إعفاءهما من منصبهما.

مراد قوروم

ولد عام 1976 بالعاصمة أنقرة، وبعد تخرجه في ثانوية “معمار كمال”، تخرج عام 1999 في قسم هندسة الإنشاءات بكلية الهندسة والعمارة بجامعة “سلجوق” بولاية قونيا (وسط).

خلال الفترة من 1999 حتى 2005 عمل مهندسا لدى العديد من مؤسسات القطاع الخاص العاملة في مجال الإنشاءات.

وبين عامي 2005 و2006 عمل خبيرا برئاسة إدارة التنمية السكنية التابعة لرئاسة الوزراء TOKi، ومن 2006 حتى عام 2009 عين مديرا لفرع الإدارة ذاتها بالجانب الأوروبي من مدينة إسطنبول.

وبين عامي 2009 و2012 عمل قوروم خبيرا في إدارة تطوير الإسكان، ومنذ 2009 وحتى 2018 عمل مديرا عاما بإحدى الشركات التابعة للإدارة المذكورة، قبل أن يتعيّن وزيرا للبيئة في حكومة الرئيس أردوغان عام 2018.

ظل قوورم وزيرا للبيئة حتى 2023، ثم انتخب نائبا في البرلمان عن حزب العدالة والتنمية في مايو من العام نفسه.

وفي مارس 2024، ترشح قوروم لرئاسة بلدية إسطنبول الكبرى عن تحالف “الجمهور” الذي يتزعمه أردوغان، ليعود بعدها إلى ترأس لجنة البيئة في البرلمان التركي، إلى أن تم تعيينه وزيرا للبيئة مجددا.

مميش أوغلو

ولد عام 1966 بولاية طرابزون (شمال)، وتخرج في 1990 من كلية الطب بجامعة “حاجات تبه” بأنقرة، وعمل طبيبا أخصائيا في الجراحة، لدى العديد من المشافي بعموم تركيا.

خلال الفترة بين 1999 – 2000، عمل مميش أوغلو في وحدة زراعة الكبد والجهاز الهضمي بجامعة ميامي الأمريكية.

بحلول 2002، عين مميش أوغلو مديرا طبيا لمستشفى “PTT” بإسطنبول ومن ثم تدرج في مناصب أخرى مشابهة حتى تم تعيينه مديرا للصحة بإسطنبول عام 2016.

نال لقب الأستاذ المساعد في الجراحة العامة عام 2008، ثم استكمل دراسته لمرحلة الماجستير بمجال الإدارة الصحية، عام 2012 بتخرّجه من جامعة بايكنت التركية.

وفي 2016 نال لقب الأستاذ الدكتور (بروفيسور) في مجال الجراحة العامة.