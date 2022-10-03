تعديل سعر الصرف.. مركزي طرابلس ينفي والبيضاء يُؤكد

نفى مصرف ليبيا المركزي، تعديل سعر صرف الدينار الليبي، وذلك بعد صدور قرار مجلس إدارة المصرف رقم 8 لسنة 2022م، بشأن تعديل سعر الصرف.

وأكدت الصفحة الرسمية للمصرف على فيسبوك، استمرار العمل بسعر الصرف الحالي المقرر بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (1) لسنة 2020م.

وأصدر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، اليوم الاثنين، قراراً بتعديل سعر الصرف الدينار أمام الدولار إلى 4.25 دينار، اعتبارا من 16 أكتوبر الجاري، مشيراً إلى أن هذا القرار سيسري السعر على جميع الأغراض والأوجه والعمليات التي يستعمل فيها النقد الأجنبي لكل الأفراد والجهات الاعتبارية والعامة والخاصة الوطنية وغير الوطنية.

من جانبه أكد نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، أن قرار تعديل سعر الصرف وخفضه إلى 4.26 دنانير مقابل الدولار، قرار صحيح، وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي اليوم الاثنين.

وأوضح الحبري في تصريح لمنصة “فواصل”، أن النصاب في اجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي، كان متوفرا وصحيحا وفق القانون المصرفي المعمول به.

وأضاف: “نفيُ المركزي في طرابلس العملَ بالقرار الصادر اليوم لا يعني شيئا، فهذا اختصاص المجلس، وسيُفرَض بقوة القانون”.