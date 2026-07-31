تعديل صور نتنياهو في أمريكا.. سارة نتنياهو تظهر بلقب «السيدة الأولى»

أثارت الصور الرسمية المنشورة خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة جدلًا جديدًا في إسرائيل، بعدما ظهر فيها تقديم زوجته سارة نتنياهو بلقب “السيدة الأولى” لإسرائيل، رغم أن هذا اللقب يعود رسميًا إلى ميخال هرتصوغ، زوجة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ.

ونشر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي صورًا من لقاء بنيامين نتنياهو مع قادة منظمة “آيباك” (لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية)، الذي عقد في “بلير هاوس” بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وظهر في التعريف المرافق للصور تقديم سارة نتنياهو بصفتها “السيدة الأولى” لإسرائيل.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يشير فيه البروتوكول الرسمي الإسرائيلي إلى أن لقب “السيدة الأولى” يخص زوجة رئيس الدولة، وهي ميخال هرتصوغ زوجة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ، وليس زوجة رئيس الوزراء.

وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، خضعت الصور التي نشرها مكتب رئيس الوزراء لعمليات تعديل، ونُسبت عملية التعديل إلى معيان توآف من مكتب الصحافة الحكومي، إضافة إلى سارة نتنياهو نفسها.

وأشارت الصحيفة إلى أن التعديلات لم تقتصر هذه المرة على صور زوجة رئيس الوزراء، بل شملت للمرة الأولى صور بنيامين نتنياهو نفسه خلال الزيارة الحالية إلى الولايات المتحدة.

وذكرت “يديعوت أحرونوت” أن تعديل صور نتنياهو بدأ خلال مراسم تأبين السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، واستمر في الصور المنشورة من لقاءاته مع قادة الجالية الإنجيلية، وصولًا إلى الصور الأخيرة من الاجتماع مع مسؤولي منظمة “آيباك”.

ويأتي الجدل حول الصور الرسمية في ظل استمرار الاهتمام الإعلامي الإسرائيلي بصورة عائلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال المناسبات الرسمية، خصوصًا في الزيارات الخارجية واللقاءات مع المسؤولين والشخصيات المؤثرة في الولايات المتحدة.

Prime Minister Benjamin Netanyahu and his wife Sara Netanyahu met at Blair House in Washington with leaders of @AIPAC. pic.twitter.com/8F7y6ol8HL — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) July 30, 2026

Prime Minister Benjamin Netanyahu and his wife Sara Netanyahu met in Washington with leaders of the Evangelical community.



The community leaders welcomed Prime Minister Netanyahu on his important visit to the U.S. and bolstered him in his struggle against the Iranian axis of… pic.twitter.com/2DOxtbp4er — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) July 30, 2026