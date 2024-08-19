تعديل نتائج الدور الأول للشهادة الثانوية

أعلن المركز الوطني للامتحانات، “تعديل نتائج اِمتحانات الدور الأول لعدد من طلاب شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بعد مراجعة طعون تقدم بها 98 ألف طالب”.

وأشار المركز “بتعديل نتيجة 85401 طالبا في القسم العلمي، و12787 طالبا في القسم الأدبي بعد البت في نتيجة الطعون”.

وأفاد مدير المركز أحمد مسعود بأن “عدد الطلبة الذين تغيّرت نتيجتهم من رسوب إلى نجاح بلغ 388 طالب في القسم العلمي و23 طالباً في القسم الأدبي بعد منحهم الدرجة كاملة بعد أن ثبت من خلال عمليات المراجعة ورود أخطاء في عددٍ من الأسئلة”.

وأوضح مسعود، “أن منح الدّرجات كان على سؤالين في مادة الرياضيات، وسؤال في مادة اللغة العربية “القراءة والنصوص” للقسم العِلمي، وسؤالين في مادة الإحصاء، وسؤال في مادة عِلم الاِجتماع للقسم الأدبي”.

وأشار مدير المركز “بأنه يمكن للطلاب الآن الاِطلاع على نتائجهم بعد تعديلها في منظومة الاِمتحانات على الرّابط https://finalresults.nec.gov.ly/CommonNotAvialable.aspx .

وأوضح “أن إعلان نتيجة الدّور الثاني لِشهادة إتمام مرحلة التّعليم الأساسي، سيكون في موعدٍ أقصاه بداية الأسبوع القادم”.