«تعدٍ مستهجن».. الأمير «السنوسي» يتحدّث عن إزالة تاريخ بنغازي

قال الأمير محمد الرضا السنوسي إنّ الهدم الذي طال أجزاء مهمة من مدينة بنغازي، والتي لها قيمة تاريخية الشأن هو تعدٍ مستهجن على ذاكرة الشعب الليبي.

وفي تغريدة عبر تويتر أردف قائلا: «مهما طال أحياء مدننا العريقة من دمار أو اهمال بتقادم الزمن أم بفعل فاعل، فإن الأولى دائماً أن نحاول ترميمها بالطرق الهندسية الحديثة لا أن نعمل في تاريخنا تحطيما وهدما».

وأشار الأمير السنوسي أنّ هذا الأمر ينطبق على جميع المدن الليبية بدءا من العاصمة طرابلس وحتى أصغر النجوع بحسب وصفه، قائلا: «تاريخنا من هذه اللحظة التي نبني فيها دولتنا القادمة، يجب أن يكون ممتداً كباقي الأمم».