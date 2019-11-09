تعرض أحد مساجد السعودية للسرقة والتخريب من قِبل مجهولين

سُرقت مكيفات مسجد مضمار المشاة الجديد على طريق الملك سلمان في محافظة الخرج بالسعودية، أمس الجمعة وذلك بعد أسبوع فقط من تدشينه من قبل محافظ الخرج.

حيث استغل مجهولين عدم وجود أشخاص بالموقع في فترة الظهيرة، فقاموا بسرقة كافة مكيفات المسجد، وفروا من الموقع.

وفوجئ مرتادي المسجد بعدم وجود المكيفات فقاموا بإبلاغ أفراد فرق الحراسات التابعة للشركة الأمنية الخاصة، والتي بدورها أبلغت الجهات الأمنية بالمحافظة.

هذا وأكد رئيس بلدية الخرج أحمد البكيري، أن البلدية بدأت قبل أيام في تركيب كاميرات مراقبة في كافة ساحات البلدية والحدائق العامة، وأنها أنهت العمل على ذلك لحديقة الملك فهد وحديقة الملك عبد العزيز وحديقة الأمير عبدالرحمن بن ناصر ومضمار المشاة بحي الخزامى وحديقة حي الخزامى وكذلك ساحة الأندلس.