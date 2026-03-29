تعرض الجنود لمخاطر هائلة.. «واشنطن بوست» تكشف خطة سريّة للبنتاغون بإيران

كشفت مصادر أمريكية لصحيفة “واشنطن بوست” أن البنتاغون يدرس تنفيذ عمليات برية محدودة داخل إيران خلال الأسابيع المقبلة، في حال وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الخطة، في خطوة قد تفتح مرحلة جديدة من الصراع وتزيد المخاطر على الجنود الأمريكيين بشكل غير مسبوق.

وأوضحت المصادر أن الخطة لا تشمل غزوًا شاملاً، بل عمليات مركزة تشمل غارات لقوات العمليات الخاصة والجنود التقليديين، بهدف تدمير أسلحة تهدد الملاحة البحرية والمصالح العسكرية في الخليج، خاصة قرب مضيق هرمز وجزيرة خارك. كما تم دراسة سيناريوهات للسيطرة المؤقتة على مواقع استراتيجية كوسيلة ضغط على طهران.

وتتعرض القوات الأمريكية لمخاطر متعددة تشمل صواريخ الطائرات المسيرة الإيرانية، ونيران الأرض، والمتفجرات، وهو ما يجعل من أي عملية برية اختبارًا صعبًا لمهارات الجنود والتنسيق اللوجستي، بحسب خبراء عسكريين، الذين أشاروا إلى أن العمليات الناجحة تتطلب حركة مستمرة للجنود وتجنب التمركز الطويل لتقليل التعرض للهجمات الإيرانية.

وفي الوقت نفسه، يظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ميلاً للتفاوض لإنهاء الحرب، بينما حذرت المتحدثة باسم البيت الأبيض من أن استمرار البرنامج النووي الإيراني سيواجه “جحيماً” أمريكياً، في إشارة إلى تصعيد محتمل إذا لم تُستجب المطالب الأمريكية.

ويشهد الكونغرس الأمريكي انقسامًا حادًا بين مؤيدين لإجراءات برية محدودة ومعارضين، فيما أظهرت استطلاعات الرأي أن 62% من الأمريكيين يعارضون إرسال قوات برية لإيران، وهو ما يزيد الضغط على صناع القرار في البيت الأبيض.

وأكدت المصادر أن الوحدة البحرية الأمريكية 31، المكونة من نحو 2200 جندي، تم إرسالها مؤخرًا إلى المنطقة، لكن قدراتها محدودة للقتال لفترات طويلة دون تعزيزات إضافية، ما يشير إلى أن أي عملية برية ستكون قصيرة المدى ومركزة على أهداف محددة.

ويأتي هذا الكشف في وقت تتصاعد فيه التوترات الأمريكية الإيرانية، مع استمرار الهجمات عبر الطائرات المسيرة والصواريخ، وسط مخاوف من أن تؤدي أي خطوة برية إلى اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، وإلى نتائج غير محسوبة على الأرض.