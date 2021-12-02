تعرض عدد من المراكز الانتخابية لخروقات أمنية

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الخميس، عن تعرض عدد من مركز توزيع بطاقة الناخب لخروقات أمنية.

وأفاد رئيس غرفة العمليات الرئيسية بالمفوضية سعيد القصبي، بتعرض 4 مراكز انتخابية تابعة لمكتب الإدارة الانتخابية العزيزية وعدد مركز واحد تابع لمكتب الإدارة الانتخابية طرابلس، لعمليات سطو مسلح انتزعت على إثرها عدداً من بطاقات الناخب عنوة بقوة السلاح.

وعن تفصيل هذه الوقائع، أوضح القصبي أن الغرفة الرئيسية تلقت تقرير مفصلاً من رئيس مكتب الإدارة الانتخابية العزيزية المستشار خالد بو عجيلة يقول فيه: “إنه وفي نهاية عمل يوم الأربعاء الموافق 1 ديسمبر 2021م وهو اليوم النهائي لمرحلة تسليم بطاقة الناخب تلقينا بلاغات من قِبل رؤساء مراكز انتخابية تابعة للدوائر الفرعية العزيزية والماية، مفادها بأن مجموعات مسلحة يرتدون زياً مدنياً قاموا باقتحام المراكز وانتزعوا البطاقات المتبقية والتي لم يتم تسليمها وإتلاف بعضها (ثقبها) وهي موجودة بصندوق التخزين، وعلى الفور قام رؤساء المراكز بقفلها وإحضار المواد لمكتب الدائرة الانتخابية حيث تمت عملية التسوية والتعبئة التي تم على إثرها معرفة أعداد البطاقات التي انتزعت في كل المراكز التي حدثت فيها هدة الخروقات.

وكانت أعداد البطاقات على النحو التالي:

مركز السعداوي نصر، رقمه 15006، عدد البطاقات المنهوبة 15 بطاقة وعدد البطاقات التالفة 69 بطاقة

مركز الجيل الجديد، رقمه 15036، عدد البطاقات المنهوبة 1354 بطاقة

مركز اليرموك، رقمه 15010، عدد البطاقات المنهوبة 132 بطاقة

مركز بشير صولة، رقمه 15030، عدد البطاقات المنهوبة 811 بطاقة

وعلى صعيد متصل، أفاد القصبي بتعرض مركز “رجب النايب” ورقمه 14114 التابع لمكتب الإدارة الانتخابية طرابلس أمس الأربعاء، لهجوم مشابه تم على إثره اختطاف موظف من المركز وتم الإفراج عنه اليوم، وسرقة عدد من بطاقات الناخب.

هذا ونوهت مفوضية الانتخابات إلى أن عملية الجرد لاتزال جارية لتحديد أعداد البطاقات المسروقة واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.