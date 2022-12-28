تعرض عميد بلدية زلطن «عمر الصغير» لمحاولة اغتيال ليلة البارحة

أعلن عميد زلطن عمر الصغير نجاته من محاولة اغتيال كان قد تعرض ليلة البارحة على الطريق الساحلي بالمدينة.

وأوضح الصغير في تدوينة عبر موقع فيسبوك أنّه كان على موعد مع شخص غريب على الطريق لغرض مساعدته، وعند وصوله كان يقود سيارة نوع هونداي.

وتابع الصغير أنّه عندما التقيا طلب منه الشخص الغريب بالعودة إلى سيارته، وعند عودته إلى السيارة لتأتي بعدها سيارة نوع تويوتا مصفحة نزل منها شخصان ملثمان وبدءا بأطلاق النار على سيارته بشكل عشوائي.

وذكر الصغير أنّه تمكّن من الهروب عبر سيارته، وعندها قام الملثمان باللحاق به واطلقا النار، غير أنه تمكن من دخول أحد البيوت والهروب منهم.