تعرض عناصر أمنية لإطلاق النار في جنة العريف بطرابلس

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، عن تعرض عناصر أمنية تابعة للوزارة، مساء الجمعة، لهجوم مسلح في منطقة جنة العريف بالعاصمة طرابلس، حيث استخدم المهاجمون أسلحة نارية وألعابًا نارية في محاولة للتعدي على الممتلكات العامة وتهديد الأمن.

وأكدت الوزارة في بيان، أن الحادث أسفر عن تهديد مباشر لسلامة العناصر الأمنية، وشددت على أنها تتعامل مع الحادث بجدية كاملة، وقد بدأت الجهات المختصة بإجراءات التحقيق وملاحقة المتورطين لتقديمهم إلى العدالة، ونوهت بأنها لن تدّخر جهداً في حماية ممتلكات الدولة.

وفي الوقت نفسه، جدّدت الوزارة تأكيدها على احترام حق التظاهر السلمي في الميادين العامة، وفقًا لما ينظمه القانون، وبما يضمن سلامة المواطنين والممتلكات العامة والنظام العام.