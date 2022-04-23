تعرض مصفاة الزاوية لأضرار جراء اشتباكات بالمدينة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم السبت، تعرض عدة مواقع بمصفاة الزاوية لأضرار متفاوتة بسبب الاشتباكات المسلحة التي حدثت مساء أمس الجمعة.

وأفادت المؤسسة بأن الإحصاءات الأولية تُشير إلى تضرر 29 موقعاً من ضمنها خزانات المشتقات النفطية وخزانات أخرى متعددة ولازالت فرق الصيانة والسلامة بالشركة تقوم بأعمال التقييم والحصر والمعالجة حتى اللحظة.

وفي هذا الصدد، طالبت المؤسسة الوطنية للنفط الجميع بضرورة ضبط النفس وإبعاد المنشآت النفطية عن أي أعمال مسلحة من شأنها أن تعرض حياة العاملين للخطر وتضر بالبنية التحتية لقطاع النفط المتهالكة أصلا.

الجدير بالذكر أن مجمع الزاوية النفطي قد تعرض الى أضرار جسيمة ومتكررة نتيجة الاشتباكات المسلحة التي حدثت بجواره خلال السنوات الماضية الأمر الذي أدى ولازال يُؤدي إلى تعريض حياة المستخدمين للخطر ويُهدد سلامة العمليات وسلامة الأصول والمنشآت.