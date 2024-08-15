تعرض والد يامال لطعنات قاتلة.. والشرطة الإسبانية تعتقل 3متهمين

تعرض منير نصراوي، والد جناح فريق برشلونة ومنتخب إسبانيا لامين يامال، للطعن في وقت متأخر من يوم الأربعاء في موقف للسيارات في بلدة ماتارو شمال شرقي إسبانيا

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية أن نصراوي في حالة «خطيرة لكنها مستقرة»، وقالت الهيئة، يوم الخميس، إن والد يامال تعرض للطعن 3 مرات؛ مرتين في البطن ومرة في الصدر.

وأكدت قوة الشرطة الإقليمية «موسوس دي إسكوادرا» التقرير.

وقالت إنه تم اعتقال 3 أشخاص بتهمة الشروع في القتل.

وأصبح يامال البالغ من العمر 17 عاماً، وهو لاعب كرة قدم رائع نشأ في ماتارو الساحلية – وهي ضاحية متعددة الأعراق من الطبقة العاملة في برشلونة – نجماً بارزاً في بطولة كأس الأمم الأوروبية الأخيرة التي أقيمت في ألمانيا 2024، حيث ساعد إسبانيا على الفوز بالبطولة وسجل في فوزها في نصف النهائي على فرنسا.

وذكر التقرير أن نصراوي نُقل إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى في بادالونا ببرشلونة في وقت متأخر من يوم الأربعاء، ومن المتوقع أن يبقى هناك خلال الساعات المقبلة.

وقالت قناة «تي في إي» إن الشرطة الإقليمية ألقت القبض على شخص رابع يوم الخميس، ولم يتضح بعد تورطه في عملية الطعن.

وقالت هيئة الإذاعة إن الشرطة تحقق في شجار سابق باعتباره السبب وراء الحادث. وشوهدت مقاطع فيديو عدة على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء، تظهر نصراوي وهو يتشاجر مع بعض الأفراد في حي روكافوندا وتدخل الشرطة. ومع ذلك، لم يتم التحقق منها بشكل مستقل.