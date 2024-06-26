تعرف إلى المنتخبات المتأهلة إلى ثمن نهائي كأس أمم أوروبا 2024

اقترب دور مرحلة المجموعات في كأس أمم أوروبا 2024 الذي شهد العديد من المفاجآت والمباريات القوية من نهايته، وبدأت معه تتضح معالم المنتخبات التي ستتأهل إلى الدور ثمن النهائي. ويتأهل عن كل مجموعة أصحاب المركزين الأول والثاني، بالإضافة إلى أفضل أربعة ثوالث في المجموعات الست، ليكتمل نصاب دور الـ16 ونكون على موعد مع مباريات قوية في ثمن النهائي الذي تزداد معه الإثارة والحماس.

وأصبح المنتخب الألماني، صاحب الأرض والجمهور في البطولة أول المتأهلين إلى دور الـ16 بعد فوزه بأول مباراتين له، ثم لحق به المنتخب الإسباني في صدارة المجموعة الثانية ثم البرتغال متصدرة المجموعة السادسة.

وقبل يوم واحد من ختام مباريات مرحلة المجموعات، ضمن 11 منتخبا من أصل 16 بلوغ الدور ثمن النهائي.

وفي ما يلي قائمة المنتخبات المتأهلة:

المجموعة الأولى: ألمانيا كمتصدرة – سويسرا في المركز الثاني.

المجموعة الثانية: إسبانيا كمتصدرة – إيطاليا في المركز الثاني.

المجموعة الثالثة: إنجلترا كمتصدرة – الدنمارك في المركز الثاني – سلوفينيا في المركز الثالث.

المجموعة الرابعة: النمسا كمتصدرة – فرنسا في المركز الثاني – هولندا في المركز الثالث.

المجموعة الخامسة: لم يضمن أحد التأهل.

المجموعة السادسة: البرتغال كمتصدرة.