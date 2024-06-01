تعرف على تشكيلة ريال مدريد في نهائي أبطال أوروبا

استقر المدير الفني لنادي ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي على التشكيلة التي سيخوض بها مواجهة بوروسيا دورتموند مساء اليوم السبت في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لصحيفة “داريو آس” الإسبانية، فإن أنشيلوتي سيعتمد في مركز حراسة المرمى على البلجيكي تيبو كورتوا العائد من الإصابة بدل أندريه لونين الذي حرس عرين الريال في معظم مباريات دوري الأبطال هذا الموسم.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب الإيطالي سيدفع في خط الدفاع والوسط والهجوم بنفس الأسماء التي خاض بها المباريات الأخيرة والتي تعودت عليها الجماهير.

وهذه تشكيلة ريال مدريد لمواجهة دورتموند بحسب صحيفة “آس”:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: فيرلاند ميندي، ناتشو فيرنانديز، أنطونيو روديغر، وداني كارفاخال.

الوسط: كامافينغا، توني كروس، فيدي فالفيردي، وجود بيلينغهام.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، ورودريغو.

ويأمل ريال مدريد في مواصلة أرقامه القياسية في البطولة وحصد اللقب القاري الـ15 في تاريخه، في حين يطمح دورتموند للتتويج بالكأس ذات الأذنين للمرة الثانية بعد الأولى التي تحققت عام 1997.