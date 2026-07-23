تعرف إلى جدول المرتبات الجديد.. كم أصبح راتب الجندي والضابط؟

دخل سلم المرتبات الجديد لمنتسبي الجيش الليبي حيز التنفيذ، بعد التعديل الذي أقره مجلس النواب في ديسمبر 2025، والذي تضمن زيادة بنسبة 150% على مرتبات مختلف الرتب العسكرية.

وبحسب الجدول الجديد، بلغ راتب رتبة المشير في أول مربوط 11,350 دينارًا، بينما حُدد راتب الفريق الأول عند 9,850 دينارًا، والفريق 8,650 دينارًا، واللواء 7,450 دينارًا.

وشملت الزيادة أيضًا رتب الضباط، حيث أصبح راتب العقيد 5,250 دينارًا، والمقدم 4,690 دينارًا، والرائد 4,210 دنانير، فيما بلغ راتب الملازم الثاني 3,250 دينارًا.

وفي فئة ضباط الصف والجنود، حُدد راتب العريف عند 2,100 دينارٍ، ونائب العريف 1,900 دينارٍ، والجندي الأول 1,740 دينارًا، والجندي 1,620 دينارًا.

كما نص الجدول على أن يبلغ راتب طالب الكلية العسكرية 1,500 دينارٍ، في حين حُدد راتب المستجد في مركز التدريب عند 800 دينارٍ، وفق موقع المشهد.

وأكد الجدول استمرار العمل بالعلاوات والزيادات السنوية المستحقة، وفق أحكام القانون والنظام المالي المعتمد لمنتسبي القوات المسلحة.

وكان أقر مجلس النواب في ديسمبر 2025 تعديلًا على قانون مرتبات منتسبي القوات المسلحة، تضمن زيادة بنسبة 150%، في إطار إعادة هيكلة سلم الرواتب وتحسين الأوضاع المالية للعسكريين بمختلف رتبهم.

