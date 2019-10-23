الرئيسية | منوعات

تعرف على أبرز مواصفات السيارة الرياضية الجديدة من شركة مازدا

عين ليبيا | آخر تحديث: 23 أكتوبر 2019 - 14:18
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

زودت المركبة بكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، ونظام لتثبيت السرعة على الطرقات السريعة. [إنترنت]
تستمر سيارات مازدا 3 باحتلال مراكز متقدمة في المبيعات حول العالم بفضل التعديلات الملحوظة التي أدخلتها عليها الشركة المصنعة هذا العام.

ويُميز هذه السيارة هياكلها الأنيقة والانسيابية التي أتت بتصميم هاتشباك وسيدان، وتزينت بمصابيح أمامية ضيقة تعمل بتقنيات LED، وشبك عريض أمام المبرد.

وحصلت على قمرة مميزة مزودة بمقاعد جلدية مخصصة لـ5 ركاب يمكن التحكم بوضعياتها وحرارتها عن طريق أنظمة كهربائية متطورة، إضافة إلى واجهة قيادة فيها أحدث أنظمة المولتيميديا وشاشة تعمل باللمس، ولوحة عدادات جديدة كليا.

محتوى ذو صلة
محامية كويتية ترفع دعوى قضائية لإغلاق «تويتر»!

هذا وزودت المركبة بكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، ونظام لتثبيت السرعة على الطرقات السريعة، ونظام يمنع انزلاقها على المنعطفات ولدى هطول الأمطار والطرقات المكسوة بالثلوج.

Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن