تكنولوجيا

تعرف على أحدث الساعات الذكية وأفضلها في العالم

عين ليبيا | آخر تحديث: 26 نوفمبر 2018 - 12:15
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Huawei II
ساعة “GT-4B3” الجديدة. [إنترنت]

كشفت شركة هواوي الصينية عن ساعتها الذكية “GT-4B3” الجديدة بمواصفات تجعل منها واحدة من أفضل الساعات الذكية الموجودة حالياً.

ومن أبر المواصفات الفنية والتقنية لهذه الساعة:

  • هيكل متين من الستانلس محمي من الماء والغبار.
  • بطارية بسعة 420 ميلي أمبير، تعمل حتى 14 يوما في وضعية الاستعداد.
  • الأبعاد: (46,5х46,5х10,6) ملم.
  • ذاكرة داخلية 128 ميغابايت.
  • شاشة AMOLED بمقاس 1.39 بوصة، ودقة عرض (450/450) بيكسل.
  • مستشعر لقياس النشاط البدني ومعدل نبضات القلب.
  • الاتصال عبر تقنية Bluetooth 4.2 LE.
  • الوزن: 46 غرام.
  • نظام التشغيل (Huawei LiteOS)
  • القدرة على التعامل مع الأجهزة الذكية المزودة بنظام تشغيل أندرويد بنسخة 4.4 والنسخ الأحدث.
  • ذاكرة وصول عشوائي 16 ميغابايت.
  • القدرة على التعامل مع أنظمة ” GPS “و ” Galileo” و “غلوناس” لتحديد المواقع.

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