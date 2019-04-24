تعرف على أسعار «تذاكر السفر» الجديدة التي اعتمدها «الطيران المدني»

اعتمدت مصلحة الطيران المدني الليبي أسعار تذكر السفر لشركتي الخطوط الجوية الليبية والخطوط الإفريقية.

وأوضحت المصلحة في خطاب وجهته إلى المدراء والعاملين بالشركتين أن الاعتماد جاء من قِبل اللجنة المُكلفة بقرار وزير المواصلات المفوض بحكومة الوفاق الوطني رقم 62 لسنة 2019 بشأن مراجعة أسعار تذاكر السفر.

يُشار أن وزير المواصلات المفوض بحكومة الوفاق الوطني ميلاد معتوق، أصدر الشهر الماضي القرار رقم 62 لسنة 2019، بشأن مراجعة أسعار تذاكر السفر على طائرات شركة الخطوط الجوية الليبية وشركة الخطوط الأفريقية.

ونصت المادة الأولى من القرار على تشكيل لجنة ضمت في عضويتها:

مدير إدارة النقل الجوي بمصلحة الطيران المدني.

مدير الإدارة التجارية بشركة الخطوط الليبية.

مدير الإدارة التجارية بشركة الخطوط الإفريقية.

مندوب عن الإدارة المالية بشركة الخطوط الليبية.

مندوب عن الإدارة المالية بشركة الخطوط الإفريقية.

خبير نقل جوي: نصر قريرة محمد.

مندوبين عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وتولت اللجنة بموجب القرار مراجعة أسعار تذاكر السفر على طائرات شركة الخطوط الليبية وشركة الخطوط الإفريقية بشكل دقيق، وذلك من خلال دراسة كافة المكونات والبنود والتكاليف التي نتجت عنها أسعار تذاكر السفر بهدف الوصول إلى أسعار تلامس الواقع مع الأخذ في الاعتبار كافة الجوانب المالية والإدارية بما في ذلك الرسم المفروض على سعر صرف النقد الأجنبي المحدد طبقًا لقرار الإصلاحات الاقتصادية الصادر عن المجلس الرئاسي.