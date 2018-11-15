تعرف على أهم فوائد التمور وآثارها الإيجابية على صحتك

تحمل التمور في طياتها عدد من العناصر المغذية والفيتامينات والمعادن لتقدم فائدة كبيرة للجسم، وقد حدد الخبراء أهم سبع خصائص للتمور تؤثر إيجابيا على الصحة وهي:

1- التمور فعالة جداً في مكافحة أمراض البرد لأن لها خاصية طرد البلغم وتهدئة السعال.

2- تحسن الحالة النفسية عند الإجهاد، وكل من يشعر بأن جسمه محطم عليه بتناول التمور، لأنها تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين B6 الذي يعزز الثقة بالنفس والحالة الصحية.

3- تقلل التمور الوذمة (الخزب) لأنها تساعد في طرد السوائل من الجسم، لذلك يجب على من يعاني من أمراض الكلى تناول التمور.

4- تحسن نشاط الدماغ، لانها تحتوي على نسبة عالية من الغلوكوز، ما يساعد على تنشيط الدماغ، حيث بفضل تناول التمور يتحسن الانتباه والقدرات التحليلية.

5- توفر التمور الأحماض الأمينية اللازمة للجسم، حيث تناول تمرة واحدة مع كوب من الحليب تكفي لتوفير الحد الأدنى من الأحماض الأمينية الرئيسية التي يحتاجها الجسم، والتمور مادة غذائية لتعزيز مناعة الجسم.

6- تحمي الخلايا من التلف وتحتوي التمور على نسبة عالية من مركبات البوليفينول المضادة للأكسدة، ما تضمن حماية الخلايا من التلف بتأثير الجذور الحرة.

7- تساعد التمور عند ارتفاع ضغط الدم، حيث أن تناول التمور بانتظام يحسن توازن ضغط الدم ويحسن الحالة الصحية للذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.