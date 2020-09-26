تعرف على الأمراض التي تُصيب الإنسان بسبب عدوى «الفطريات»

الفطريات في كل مكان، وفي بعض الأحيان تكون صغيرة جدًا بحيث لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، وتنتشر تلك الكائنات في الهواء الطلق على سبيل المثال في التربة وعلى النباتات، وفي الداخل على الأسطح المختلفة وفي الهواء كما توجد على الجلد وداخل الجسم.

نشرت مجلة “ميديكو بلس” الإسبانية تقريرا تحدثت فيه عن عدد من الأمراض التي تسببها الفطريات.



وقالت المجلة في تقريرها الذي ترجمته موقع “عربي 21″، إن الفطريات عادة ما توجد في البيئة الحيوانية أو النباتية، لكن بعضا منها يمكن أن ينتقل للإنسان ويسبب أمراضا متنوعة ومتفاوتة الخطورة.



ما هي العدوى الفطرية؟

العدوى الفطرية هي العدوى الناتجة عن اختراق الفطريات للحواجز الدفاعية للإنسان، بما يسبب عددا من الأمراض.

تؤثر هذه الفطريات على الجلد وتؤدي إلى ظهور بقع داكنة، وهي ليست مؤلمة أو خطيرة أو معدية، ولكنها مؤذية ومزعجة لمن يصاب بها.



4.1. القرعة أو السعفة القرعية

القرعة أو السعفة القرعية مرض فطري مزمن تخترق فيه الفطريات جلد الرأس، مسببة تشوهات شديدة الوضوح. تنمو هذه الفطريات في بصيلات الشعر وتؤدي إلى تساقطه وظهور بقع مشوهة في الرأس.



5.1 السعفة السوداء

السعفة السوداء هي أيضا مرض فطري سطحي لا يعرض صحة الشخص المصاب للخطر. تتغذى الفطريات على الخلايا الكيراتينية للبشرة، وعادة ما تصيب اليدين والقدمين.

السمة الرئيسية لهذا المرض هي ظهور بقع داكنة، وعادة ما تكون سوداء أو بنية. عادة ما تكون مضادات الفطريات الموضعية كافية لعلاج هذا النوع من الأمراض.



2.عدوى فطرية جلدية

الفطريات الجلدية هي تلك الالتهابات التي تصيب الطبقة الوسطى من الجلد، ونظرًا لموقعها، تكون هذه العدوى أكثر خطورة من العدوى الفطرية السطحية.



تنتشر هذه الأمراض عادة في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، لأنها مناطق تتوفر فيها عوامل ملائمة للإصابة بالعدوى.

وعلى عكس العدوى الفطرية السطحية التي تنتقل فيها الفطريات بشكل تلقائي، فإن وصول الفطريات إلى الطبقة الداخلية من الجلد سببه إصابات سابقة أو تقرحات أو جروح جلدية. وهذه هي أنواع العدوى الفطرية الجلدية.



1.2 المايستوما أو الورم الفطري

تخترق الفطريات الطبقة الوسطى من الجلد مسببة بثور القيح وتشكل الجلد الميت. هذا النوع من الأمراض الفطرية شديد العدوى، ويسبب تشوهات قد تكون خطيرة للغاية في مراحل متقدمة.

عادة ما يكتسح المايستوما الأطراف ويكون العلاج معقدًا للغاية، إذ لا تعمل الأدوية المضادة بشكل جيد مع تقدم الوقت، وتصبح الجراحة ضرورية.



2.2 داء الشعريات المبوغة

يسبب داء الشعريات المبوغة ظهور البثور في مناطق مختلفة من الجسم، خاصة على مستوى الأطراف، وأحيانا على الوجه.

يمكن لهذه الفطريات أن تنتقل من الجلد إلى الدم ثم إلى مناطق أخرى من الجسم مثل الرئتين، وتصبح خطيرة للغاية وقد تؤدي إلى الوفاة.



3.2 الفطار الاصطباغي

الفطار الاصطباغي هو أحد أخطر أنواع العدوى الفطرية الجلدية، إذ تخترق الفطريات الجلد، وعادةً في الأطراف السفلية، وتبدأ في النمو ببطء إلى أن تظهر بعض الزوائد على الجلد.

يكون شكل هذه الزوائد قبيحا للغاية، وعادة ما تغطي مساحة كبيرة من الجلد. غالبا، لا يكفي العلاج بمضادات الفطريات وتصبح الجراحة ضرورية.



4.2 مرض الفطريات الدعامية

هو مرض فطري نادر يظهر في بعض دول أفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا، ويتسبب في تشوهات في الأطراف والوجه. يمكن أن تحدث العدوى بسبب تناول طعام ملوث يضر بالأمعاء ويتطلب علاجًا سريعًا.



5.2 المستغبرة المكللة

هو مرض فطري عادة ما يصيب الوجه ويسبب تشوهات خطيرة نوعا ما، خاصة على مستوى الأنف والشفتين. هو مرض نادر يظهر في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية.

