تعرف على المونديال الأفضل في تاريخ كرة القدم

وفي حديث صحفي بعد انتهاء الجلسة الختامية لاجتماعات مجلس الفيفا أمس الجمعة في رواندا، قال عضو الفيفا ورئيس اللجنة المنظمة لمونديال روسيا 2018 أليكسي سوروكين:

“إن مجلس الفيفا أقر بأن مونديال روسيا هو الأفضل في التاريخ”.

مضيفاً:

“قدم مدير المسابقات في الاتحاد الدولي لكرة القدم كولين سميث تقريراً مفصلاً وواقعياً، كما قدمت أنا رسالة شاملة وعاطفية، وفي نهاية الاجتماع تم الإقرار بأن كأس العالم 2018 التي استضافتها روسيا هي النسخة الأفضل من المونديال على مر التاريخ”.

هذا واستضافت روسيا كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخه، في الفترة بين 14 يونيو و15 يوليو الماضيين، حيث جرت مباريات البطولة على 12 ملعبا في 11 مدينة.