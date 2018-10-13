تعرف على حجم الدعم الفرنسي لمشروع الأمم المتحدة الانتخابي في ليبيا

حيث بلغت القيمة الجملية للدعم الفرنسي لمشروع الأمم المتحدة الانتخابي 1 مليون دولار أمريكي.

يُذكر أن مشروع الأمم المتحدة الانتخابي في ليبيا هو مشروع مدته ثلاث سنوات يهدف إلى دعم اللجنة الانتخابية الوطنية العليا لتطوير قدرتها على إعداد وعقد انتخابات وطنية، وتشجيع المشاركة العامة وتخطيط عملية انتخابية شفافة، حيث يقوم الاتحاد الأوروبي وألمانيا وهولندا وفرنسا والمملكة المتحدة وسويسرا وإيطاليا حتى الآن بتمويل المبادرة التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.