ليبيا

تعرف على حجم الدعم الفرنسي لمشروع الأمم المتحدة الانتخابي في ليبيا

عين ليبيا | نُشر: 13 أكتوبر 2018 - 11:30
آخر تحديث: 13 أكتوبر 2018 - 10:52
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هاجييف والسفيرة الفرنسية
بلغت القيمة الجملية للدعم الفرنسي لمشروع الأمم المتحدة الانتخابي 1 مليون دولار أمريكي. [برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليبيا]
تعهدت فرنسا خلال اتفاقا وُقّع بين سفيرة فرنسا لدى ليبيا بياترس دو هيلن، ومدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليبيا سلطان حاجييف، بتقديم 650,000 يورو كمساهمة إضافية في مشروع الأمم المتحدة الانتخابي في ليبيا والذي يعمل البرنامج الإنمائي على تنفيذه بالشراكة مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

حيث بلغت القيمة الجملية للدعم الفرنسي لمشروع الأمم المتحدة الانتخابي 1 مليون دولار أمريكي.

يُذكر أن مشروع الأمم المتحدة الانتخابي في ليبيا هو مشروع مدته ثلاث سنوات يهدف إلى دعم اللجنة الانتخابية الوطنية العليا لتطوير قدرتها على إعداد وعقد انتخابات وطنية، وتشجيع المشاركة العامة وتخطيط عملية انتخابية شفافة، حيث يقوم الاتحاد الأوروبي وألمانيا وهولندا وفرنسا والمملكة المتحدة وسويسرا وإيطاليا حتى الآن بتمويل المبادرة التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

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