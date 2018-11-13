تعرف على طريقة الحصول على أحدث ميزات «واتس آب» قبل الأخرين

حيث يوفر الإصدار التجريبي من تطبيق واتس آب، الاطلاع على كيفية اختبار الشركة للميزات الجديدة، قبل إطلاقها إلى العالم أجمع. ويتيح ذلك إمكانية التحقق من مدى شعبية الميزات الجديدة، وما إذا كان هناك أي أخطاء أو مشاكل.

هذا وتمكن مستخدمو أنظمة أندرويد وويندوز من استخدام واتس آب التجريبي على الهواتف الذكية، ولكن الوصول إلى الإصدار التجريبي على هواتف آيفون، كان محدودا بشكل صارم.

وأصبح متاحاً الآن بشكل أوسع، والطريقة للاشتراك في الإصدار التجريبي لـ واتس آب هي:

يجب تحميل TestFlight من متجر آبل (App Store).

حمّل تطبيق واتس آب التجريبي، الذي سيحل مكان الإصدار الموجود لديك على الهاتف.

تحميل التطبيق التجريبي، ستلاحظ وجود نقطة برتقالية اللون بجانب الاسم، تحدده على أنه تجريبي.

وفي حال تلقيت رسالة تفيد بأن “الإصدار التجريبي ممتلئ”، فهذا يعني عدم وجود مساحة للمختبرين الجدد، ولكن المطورين يمكنهم توفير مساحات جديدة في أي وقت.

يُشار إلى أن رسائلك على الإصدار التجريبي ستظل مشفرة بشكل كامل، كما هو الحال دائماً.