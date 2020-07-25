تعرف على فوائد حب الرشاد ثمينة جداً

حب الرشاد هو أحد أنواع النباتات التي تنتمي للفصيلة الصليبية، يستخدم كأحد أنواع الخضراوات الورقية، ويوضع على مائدة الطعام كأحد المقبلات، كما يضاف إلى أطباق السلطة المتنوّعة.

يستخدم الرشاد في صنع مجموعة من الأدوية من خلال الأجزاء الهوائية منه؛ أي تلك التي تنمو فوق سطح الأرض، فهو يحتوي على مجموعة كبيرة من المواد الغذائية المفيدة للجسم، منها المعادن والفيتامينات.

تقول الدكتورة سينتيا الحاج لمجلة سيدتي: إن “فوائد حبّ الرشاد للمفاصل كثيرة ومتنوّعة؛ لأنها تحتوي على كميات كبيرة من الكالسيوم والفيتامين سي C، كما بالإمكان زراعة هذا النوع من الحبوب في الحديقة أمام المنزل، أو حتى على سطح المبنى.

يحتوي حب الرشاد على كمية كالسيوم مرتفعة جدًا؛ أي 65 ملليغرامًا تقريبًا لكل 100 غرام من الرشاد، وهذا أمر مفيد جدًا للعظام.

كما يحتوي حب الرشاد أيضًا على كمية عالية من الفيتامين سي C، وهو مكوّن غذائي يساوي بالأهمية الكالسيوم؛ لأنه يقوّي العظام، ويساعد على التخلص من التهاب الروماتيزم والمفاصل، لذلك ننصح كبار بالسن المعرّضين للكسور والذين لديهم هشاشة في العظام بتناول حبوب الرشاد؛ لغناها بالكالسيوم والفيتامين C، بالإضافة إلى أننا ننصح كل الأشخاص الذين لديهم خطر التعرّض لمرض ترقق العظام بأن يتناولوا حبوب الرشاد بكميات كبيرة ودائمة خلال الأسبوع؛ لحماية عظامهم ومفاصلهم، خصوصًا أنه ليس لها أية عوارض جانبية مضرّة”.



وتضيف الدكتورة سينتيا الحاج قائلة: “حبّ الرشاد من أهم الحبوب الغنية بالكالسيوم والفيتامينات، كما سبق وذكرنا، كما يمكن استخدامه في علاج الأمراض المرتبطة بالعظام والمفاصل؛ لما يحتويه من فيتامينات ومعادن وعناصر غذائية مهمّة جدًا لصحة الإنسان، من هذه المعادن نذكر: الكالسيوم، المغنيسيوم، الصوديوم، والبوتاسيوم. كما يوجد فيه الفيتامينات المهمة مثل الفيتامين C، والفيتامين A، والفيتامين B6.

وقد أثبتت الدراسات التي أجرتها المكتبة الوطنية الأمريكية أن حبّ الرشاد يُستخدم في علاج كسور العظام في الطب الشعبي من خلال المكمّلات العشبية، وهذا بسبب احتوائه على عناصر غذائية مهمة، كما أن الكالسيوم يفيد في زيادة كثافة العظام، وفي الوقاية من هشاشة العظام عند التقدّم في السن.