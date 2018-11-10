تعرف على مواصفات ناطحة السحاب المصرية الأعلى في العالم

كشفت مصر عن استعدادها لبناء أطول برج في العالم يتفوق في ارتفاعه على برج خليفة في دبي بـ 172 متراً، حيث ستقوم مصر ببنائه في العاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة الكبرى.

هذا وستدشن مصر البرج وفقا لـ رؤية مصر 2030، وسيبلغ طوله 1000 متر وسيكون من أطول الأبراج حول العالم، إذ يتكون من 250 طابقا ويضم شققا فندقية وملاهي، ومراكز تسوق عالمية، ودور سينما، وأماكن للاستجمام.

واختار المصممون شكلاً خاصا للبرج ليحاكي المسلات الفرعونية ويكون من أهم معالم مصر في العصر الحديث وتفوق على برج القاهرة الشهير وسط القاهرة.