تعرف على مواصفات وسعر طائرة ميسي الخاصة

حيث اشترى ميسي طائرة خاصة من نوع “غولف ستريمV” كبيرة الحجم وطويلة الأمد، صنعتها شركة “غولف ستريم أيروسباس” الأمريكية.

هذا وصنعت الطائرة في عام 2004، إلا أن ميسي أضاف إليها العديد من الكماليات، وتحتوي من الداخل على 16 مقعدا و8 أسرة للنوم وحمامين ومطبخين.

كما أشارت تقارير صحفية أن ميسي اشترى أيضاً قطعة أرض في مدينة سان فيرناندو الأرجنتينية وجعلها مهبطاً خاصاً لطائرته الجديدة الفاخرة.

وطالب ميسي بكتابة رقم 10 في مؤخرة الطائرة إضافة لاسم ليونيل ميسي على الهيكل الخارجي، وعلى مصعد الطائرة أضاف اسمه أيضا إضافة لاسم زوجته أنتونيلا وأسماء أبنائه الثلاثة تياغو وسيرو وماتيو.