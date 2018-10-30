تعرف على 3 تُحف جديدة دخلت ضمن مقتنيات متحف لوفر أبو ظبي

قام متحف اللوفر في أبو ظبي بالاستحواذ على تحف تاريخية نادرة جداً، تعود للعصور الوسطى في الصين والعهد المملوكي في مصر والعصر العثماني.

حيث تتكون التشكيلة الجديدة الذي استحوذ عليها المتحف ضمن مجموعته الدائمة، من 11 تحفة فنية عالمية، بينها 3 نادرة جداً.

كما يتصدر المجموعة الجديدة نحت صيني كبير يبلغ طوله 175 سم، وهو عبارة عن تحفة بوذية من نوع “Avalokiteshvara”، إذ يعود تاريخ صناعته للحقبة الزمنية بين عامي 1100 و1200 ميلادي.

وتضم المجموعة سجادة فاخرة ونادرة تعود للعهد المملوكي في مصر، وكذلك درع حصان حربية تعود للعصر العثماني، وبالتحديد لحقبة زمنية تقارب الـ 1500 سنة ميلادية.

هذا واحتوت المجموعة الجديدة على درع مقاتل ساموراي ياباني، تعود لحقبة تراوح 1800 سنة ميلادية.

ومن المتوقع أن تلتحق التحف النادرة الجديدة بتشكيلة المتحف الرئيسة التي تضم 657 تحفة في أقرب وقت.