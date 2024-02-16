تعرَّف على ترتيب ليبيا العالمي في مؤشر الرخاء لعام 2023

احتلت ليبيا المرتبة 146 عالميا على مؤشر الرخاء لعام 2023،الصادر عن معهد «ليغانوم» البريطاني، الذي يشمل في تصنيفه 167 دولة.

واستعرض برنامج «اقتصاد بلس» المذاع على قناة الوسط «WTV» الليبية، معايير التقييم في المؤشر وأهمها مدى جودة الاقتصاد، وسهولة ممارسة الأعمال، وتحقيق الأمن والأمان والرعاية الصحية والتعليم، وبيئة الأعمال والحوكمة وكذلك الحريات الشخصية.

وتصدرت الإمارات المركز الأول عربيا على المؤشر، وجاءت في المركز 44 عالميا، تلتها قطر الثانية عربيا وفي المركز الـ46 عالميا، وكانت اليمن أقل الدول العربية رخاءً وازدهارا لعام 2023.

وفي أعلى المؤشر، تحسن الرخاء في أوروبا الغربية بشكل أسرع قليلا منه في أمريكا الشمالية، التي تراجعت من المركز الأول في السنوات الأخيرة بسبب تدهور السلامة والأمن.

وتعاني منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من الركود بسبب تدهور السلامة والأمن وتدهور الحوكمة.منذ عام 2013.

وحسب التقرير، تحتل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المرتبة الأخيرة أو الثانية قبل الأخيرة في مجالات السلامة والأمن والحرية الشخصية والحوكمة. وقد شهدت المنطقة تصاعد الإرهاب والصراع، والمزيد من القمع لحرية التعبير وتكوين الجمعيات، وتفاقم المساءلة السياسية والقيود التنفيذية. ونتيجة لذلك، تراجعت المنطقة أكثر عن بقية العالم.