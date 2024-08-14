تعرَّف على طرق استرجاع حساب «فيسبوك» بعد حذفه نهائيا أو مؤقتا

قد يدفعنا الملل أحيانا والرغبة في تجنب والابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي (سوشيال ميديا) إلى حذف الحسابات الشخصية، وخاصة أن الكثير من المنصات توفر إمكانية حذف الحساب نهائيًا أو مؤقتًا كما هو الحال في فيسبوك، ولكن ما قد يعقب ذلك من شعور الندم والتراجع عن هذا القرار يجعلنا نبحث عن كيفية استرجاع الحساب بعد حذفه.



يُشار إلى أن التعود على ارتياد منصات التواصل الاجتماعي يوميًا وفي كل دقيقة أصبح إدمانًا وهوسًا، ورغم ذلك قد يصل الإنسان إلى مرحلة الملل ما يضطره لحذف حسابه نهائيًا أو مؤقتًا.

وبحسب تقرير لموقع “مينا تك” المختص بمواضيع التكنولوجيا، فإن خطوات استرجاع حساب فيسبوك بعد حذفه نهائيا أو مؤقتًا تتمثل في النحو التالي:

التوجّه في هاتفك الذكي إلى تطبيق الفيسبوك.

إدخال اسم المستخدم والذي غالبًا ما يكون بريد إلكتروني أو رقم هاتف، ثم إدخال كلمة المرور.

الانتظار حتى ظهور خيارات تتيح لك إلغاء تنشيط حساب محذوف نهائيًا أو مؤقتًا بعد النقر على زر تسجيل الدخول.

فإن كنت راغبًا في استرجاع حسابك انقر فوق زر Cancel Deletion للتراجع عن قرار الحذف.

أما إذا كنت راغبًا بالاستمرار بالحذف يستوجب عليك النقر على خيار Confirm deletion.

بعد التراجع عن قرار الحذف، من الضروري الإجابة على الأسئلة الظاهرة أمامك لتتمكن شركة ميتا من التأكد من شخصيتك وملكية الحساب.

من الجدير بالذكر أنه في حال مضي 30 يوم على حذف الحساب نهائيًا لن تتمكن من استرجاع الحساب أبدًا، بل أنك بحاجة إلى إنشاء حساب فيسبوك جديد.

كيفية حذف حساب فيسبوك نهائيا أو مؤقتًا

بعد التعرف على كيفية استرجاع حساب فيسبوك بعد حذفه نهائيا أو مؤقتًا، أعتقد أن البعض الآخر لديه الرغبة بالتعرف على كيفية حذف حساب فيسبوك نهائيا أو مؤقتًا، والتي تتمثل باتباع الخطوات التالية:

سجّل دخولك إلى حسابك الشخصي على فيسبوك باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

توجه إلى زاوية النافذة لتصل إلى ثلاثة أشرطة أفقية استعدادًا للوصول إلى جميع الخيارات.

التمرير للأسفل للوصول إلى خيار الإعدادات والخصوصية، بعدها توجه مباشرةً إلى مركز الحسابات

من الخيارات الظاهرة أمامك اضغط فوق أيقونة التفاصيل الشخصية.

انتقل فيما بعد إلى ملكية الحساب والتحكم فيه لتتمكن من بدء خطوات حذف حساب فيسبوك نهائيًا.

الخيار الظاهر أمامك “إيقاف الحساب أو الحذف” انقر عليه فإنها الخطوة الأولى لحذف الحساب نهائيًا.

من الخيارات الظاهرة أمامك وتحديدًا في حال امتلاك أكثر من حساب؛ قم بتحديد الحساب الشخصي الذي ترغب في حذفه نهائيًا.

انقر فوق أيقونة المتابعة للاستمرار ثم الالتزام بما يظهر أمامك من تعليمات بدقة متناهية.

يتطلب من تقديم مبرر لإقدامك على خطوة إلغاء الحساب أو حذفه.

إدخال كلمة المرور لاستكمال العملية.

كيفية استرجاع حساب فيس بوك نسيت كلمة السر

في حال فقدانك لإمكانية الدخول إلى حسابك في فيسبوك نتيجة نسيان كلمة المرور؛ فإنه يمكنك اتباع خطوات استرجاع حساب فيس بوك نسيت كلمة السر لاسترجاع القدرة على الدخول، وتتمثل الطريقة بما يلي:

توجه إلى موقع فيسبوك سواء عبر التطبيق أو عبر متصفح الويب الخاص بك.

أدخل اسم المستخدم للحساب الشخصي الذي ترغب باسترجاعه.

انقر على زر نسيت كلمة السر الظاهرة أمامك في النافذة.

اختيار الطريقة المناسبة لاسترجاع أو تعيين كلمة المرور سواء رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني.

قد يرسل فيسبوك لك رمزًا للتأكيد عبر واتساب، ما يستدعي إدخاله لتتمكن من إعادة تعيين كلمة المرور.

أدخل كلمة المرور الجديدة ثم سجل الدخول.

الفرق بين حذف الحساب وإلغاء تنشيط الحساب

رغم الأعداد الهائلة لمستخدمي فيسبوك، ما زالت هناك شريحة تخلط بين حذف الحساب وإلغاء تنشيطه باعتقادهم أنه أمر واحد، إلا أنه في الواقع الأمر مختلف تمامًا، لذلك لا بد من الوقوف على الفرق بين حذف الحساب وإلغاء تنشيط الحساب بالتفصيل:

حذف حساب فيسبوك

تشير المعلومات إلى أن حذف حساب فيسبوك أسلوب أو خطوات أو خدمة يسمح بها فيسبوك للمستخدمين لإزالة الحساب من المنصة تمامًا، بحيث لا يصبح الحساب مرئيًا للأصدقاء أبدًا، كما تحذف جميع التعليقات والإشارات أو أي نشاط قام بممارسته على الحساب.

حذف حساب فيسبوك معناه انعدام القدرة تمامًا على استرجاع حساب فيسبوك بعد حذفه نهائيًا أو مؤقتًا وتحديدًا بعد انقضاء المهلة المحددة بـ 30 يوم تقريبًا، وعليك العلم بأن حذف حساب فيسبوك يترتب عليه التالي:

عدم السماح أو القدرة باستخدام الماسنجر أبدًا إلا في حال التراجع عن حذف الحساب.

الحذف التلقائي لجميع المنشورات والصور ومقاطع الفيديو وكل ما يتعلق بالمستخدم.

عدم الظهور في قوائم الأصدقاء.

الخروج تلقائيًا من المجموعات التي اشترك بها المستخدم في فيسبوك.

إلغاء تسجيل الدخول إلى المواقع والمنصات التي سجل الدخول إليها بواسطة حسابه في فيسبوك.

إلغاء تنشيط حساب فيسبوك

يكمن الفرق بين حذف حساب فيسبوك وإلغاء تنشيطه بعدةٍ نقاط، وبعد التعرف على المعلومات المرتبطة في الحذف، آن الأوان للانتقال إلى المعلومات ذات العلاقة في إلغاء تنشيط حساب فيسبوك بالتفصيل، والتي تتمثل بما يلي:

في البداية إن إمكانية إلغاء تنشيط الحساب متاحة لك عبر مركز الحسابات ومن خلال إعدادات فيسبوك.

لا يتمكن الأصدقاء من رؤية حسابك الشخصي مؤقتًا عند إلغاء تنشيط الحساب.

الحذف التلقائي للرسائل المرسلة للآخرين رغم أن تمت رؤيتها.

احتمالية البقاء في قائمة الأصدقاء.

بقاء التعليقات والصور والمشاركات على الفيسبوك.

توقف الوصول إلى الحسابات في المنصات التي تتيح لك تسجيل الدخول بواسطة فيسبوك.

إلغاء تنشيط الصفحات الخاصة بك والتي تديرها عبر حسابك الشخصي الذي قمت بإلغائه.

من مميزات إلغاء تنشيط حساب فيسبوك أنه بإمكانك الإبقاء على الماسنجر والاستمرار بالدردشة مع الآخرين.

في حال مرور 30 يوم على إلغاء تنشيط حساب فيسبوك وعدم توجهك إلى استرجاع حساب فيسبوك بعد حذفه نهائيًا أو مؤقتًا؛ فإنك لن تتمكن من التراجع عن القرار أبدًا.

عملية حذف البيانات والمعلومات تحتاج إلى 90 يوم تقريبًا حتى تنتهي تمامًا.

كيف تستعيد حساب فيس بوك معطل؟

يبقى مستخدمو فيس بوك تحت احتمالية تعطل حسابهم الخاص على المنصة في أي وقت؛ ما يسبب القلق والتوتر لهم نتيجة اعتقادهم ضياع الرسائل والذكريات والمنشورات وأيضًا إن كانوا يديرون صفحات خاصة بهم، لكن في حال التعرض لهذه المشكلة يمكنك أن تتبع خطوات استعادة حساب فيس بوك معطل بالنحو التالي:

التوجه إلى تطبيق الفيسبوك، ثم محاولة تسجيل الدخول كما جرت العادة.

بهذه الحالة ستلاحظ صندوق حوار يعلمك بأن حسابك الشخصي معطل، لذلك يقدم لك اقتراحًا حول إمكانية زيارة الأسئلة الشائعة.

سترى أن كلمة Here ستنقلك إلى الصفحة المطلوبة، قم بالنقر عليها للانتقال.

بإمكانك الاطلاع على الأسئلة الموجودة والحصول على الحلول بما يتناسب مع المشكلة التي تواجهك.

انقر فوق أيقونة اتصل بنا Contact us لبدء عملية التواصل.

املأ النموذج الظاهر أمامك بالمعلومات المطلوبة مع التحقق من دقة البيانات والمعلومات الواردة.

من الضروري إرفاق الوثائق والمستندات المطلوبة للتحقق من ملكية الحساب.

احتمالية استرجاع الحساب متوقعة بنسبةٍ تصل إلى 75% تقريبًا.