تعرّف على آخر المُستجدات في محاور القتال جنوب العاصمة طرابلس

أفشلت قوات بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق الوطني محاولة تسلل قادها عناصر من قوات حفتر في منطقة الرملة وكبدتهم خسائر في العتاد والأرواح.
حيث نجحت قوات البركان في غنم 3 آليات، منها آليتان مسلحتا وأخرى مُصفحة بحسب المكتب الإعلامي لعملية بركان الغضب.
كما استهدفت سرية الهاون تجمع لقوات حفتر بالقرب من حي الكايخ، وتعاملت مع تجمع أخر لنفس القوات في منطقة الخلاطات.
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هذا وأكد المكتب الإعلامي لعملية بركان الغضب أن قواته نجحت في الحفاظ على جميع تمركزاتها في كل من الطويشة واليرموك وطريق المطار.
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