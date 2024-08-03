تعرّف على أهم الميزات في تطبيق «واتس آب»

قدمت شركة “ميتا”، خلال الأشهر الأخيرة، العديد من الميزات الجديدة إلى تطبيق “واتس آب”، “أفضل تطبيق للمراسلة في العالم وأحد أول تطبيقات المراسلة الفورية التي حصلت على قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي”.

وفيما يلي أهم 10 ميزات قدمتها “ميتا” عبر “واتس آب” على مدار الأشهر الاثني عشر الماضية، وفق ما قدّمها موقع “آرم نيوز” التقني:

روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي: يعد “واتس آب” من بين أول منصات المراسلة الفورية التي تتميز بروبوت دردشة كبير، يعمل بنموذج لغوي يمكنه فهم اللغات والاستجابة لها، كما يمكنه أيضًا إنشاء صور رمزية للذكاء الاصطناعي، وأكدت “ميتا” أنها ستقدم، قريبًا، أدوات تحرير صور مدعومة بالذكاء الاصطناعي مجانًا.

تصنيف الدردشات: “أطلق “واتس آب” تحديثًا جديدًا يقدم علامة التبويب المفضلة، مما يسمح للمستخدمين بتصنيف الدردشات العادية والمهمة، التي يمكن أن تشمل الأصدقاء والعائلة، وتضمن هذه الميزة أنك لن تفوت أبدًا رسالة مهمة من الأشخاص المهمين في الحياة”.

دعم 32 مشاركًا في مكالمات الفيديو: “يقدم “واتس آب” مكالمات الفيديو منذ فترة، ومع التحديث الأخير، يمكن للتطبيق، الآن، دعم ما يصل إلى 32 مشاركًا في المكالمة الواحدة، كما قدم ميزة مشاركة الشاشة مع الصوت، مما يعزز تجربة الاستخدام”.

الردود المنظمة وإنشاء الأحداث: “تُعد الاجتماعات على “واتس آب” طريقة رائعة للتعاون بين الأشخاص، وأخيرًا، ضمّنت “ميتا” التطبيق خيارًا لتنظيم الردود، وإنشاء أحداث مع خيار للرد، ما يعد مفيدًا عند تنظيم حفلة كبيرة أو لقاء”.

فلتر الدردشة الجماعية: “قدم “واتس آب” فلترًا للدردشة الجماعية، مما يسهل تنظيم جميع مجموعات التطبيق، والوصول إليها في مكان واحد، مثلما يُخَزّن أنواعًا مختلفة من الدردشات معًا لسهولة الوصول إليها”.

الرسائل الصوتية الخاصة: “يدعم “واتس آب”، الآن، الرسائل الصوتية الخاصة، أي بمجرد تشغيل المتلقي للصوت، سيُحْذَف تلقائيًا”.

رمز سري للدردشات الخاصة: ” أضاف “واتس آب” الدردشات الخاصة منذ فترة، مما يتيح للمستخدمين حماية بعض الدردشات، ومع تحديث آخر، جعلت هذا الأمر أكثر خصوصية، وبينما يتم، عادةً، الوصول إلى الدردشات الخاصة باستخدام رمز قفل الهاتف، الآن، سيكون لدى المستخدمين خيار تعيين رمز أمان فريد ومستقل للوصول إلى هذه الدردشات”.

استخدام أكثر من حساب: “يتيح “واتس آب” للمستخدمين الوصول إلى حساب واحد على ما يصل إلى 4 أجهزة، ومع التحديث الأخير، يمكن للمرء أيضًا الوصول إلى حسابين مختلفين على تطبيق هاتف واحد، ما يفيد أولئك الذين يستخدمون بطاقتي “SIM”، ويحتاجون إلى الاحتفاظ بحسابين على “واتس آب”.

إسكات المتصلين غير المعروفين: “تضمن هذه الميزة أن يحظر “واتس آب” تلقائيًا المكالمات من الأرقام التي لم تُحْفَظ في قائمة الهاتف الخاص بك، وهذه ميزة أخرى مهمة لأولئك الذين يقدرون الخصوصية، ولا يريدون تلقي مكالمات من أرقام غير معروفة”.

وفي الأيام المقبلة، من المتوقع أن يضيف “واتس آب” ميزات أخرى، مثل إعادة مشاركة الحالة على غرار إنستغرام، والرد على رسالة بالنقر المزدوج، والقدرة على مشاركة الملفات دون الإنترنت، وغيرها.

هذا ويعد تطبيق “واتس آب”، التابع لشركة “ميتا”، أحد أكثر التطبيقات شيوعًا في العالم، إذ يتوافر التطبيق المجاني للاستخدام عبر الأنظمة الأساسية، ويستمر في الحصول على ميزات وقدرات جديدة، ويوجد أكثر من 3 مليارات مستخدم نشط شهريًا حول العالم.