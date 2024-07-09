تعرّف على أول ملكة جمال للذكاء الاصطناعي في العالم (صور)

فازت “كنزة ليلي”، أول مؤثرة المغربية “افتراضية” تم تطويرها بواسطة “الذكاء الاصطناعي”، بلقب أول ملكة جمال للذكاء الاصطناعي في العالم، لتتفوق على 1500 متنافسة أخرى تم إنشاؤها بواسطة “الذكاء الاصطناعي”.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، “فازت بالمرتبة الثانية الفرنسية “لالينا”، وحلت في المرتبة الثالثة البرتغالية “أوليفيا سي”.

وقال أعضاء لجنة التحكيم، “إنهم أعجبوا بالتكنولوجيا المتقدمة التي تقف وراء نجمة الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى “شخصيتها” الجذابة”.

وبحسب الصحيفة، قالت كنزة: “أنا ممتنة للغاية لإتاحة هذه الفرصة لي لأشكر مبدعي الذكاء الاصطناعي وللدفاع بشغف عن التأثير الإيجابي للذكاء الاصطناعي”، مضيفة: “لقد كانت هذه الرحلة دليلاً على قوة الابتكار والتعاون ورفع مستوى المعايير لتشكيل مستقبلنا”.

من جهته، قال مبتكر “كنزة” خلال تسلم الجائزة: “إن الفوز بمسابقة ملكة جمال الذكاء الاصطناعي يحفزني أكثر لمواصلة عملي في تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي”.

يذكر أن الجائزة تبلغ قيمتها 13,000 دولار، تفوقت كنزة على بقية المتسابقات بفضل ذكاءها الاصطناعي المتقدم الفريد من نوعه ومتابعيها المثيرين للإعجاب على “إنستغرام” الذين بلغ عددهم 190,000 متابع، وتسمح تقنية “كنزة” المتقدمة للذكاء الاصطناعي بالظهور في مجموعة من مقاطع الفيديو، والتحدث بسبع لغات مختلفة وحتى الرد على المعجبين في الوقت الفعلي.

وتعدّ مسابقة ملكة جمال الذكاء الاصطناعي (WAICA) الأولى من نوعها على مستوى العالم، وتستهدف تتويج إبداعات المبتكرين في المجال.