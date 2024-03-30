تعرّف على الدورة المصدرة والمستوردة «للشوكولاتة» خلال عام 2023

جاءت ألمانيا على قائمة أكبر الدول المصدرة للشوكولاتة في الاتحاد الأوروبي خلال العام 2023، يليها هولندا وبولندا.

وقال مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات”، إن دول الاتحاد الأوروبي صدرت 867 ألف طن من الشكولاتة إلى دول خارج الاتحاد خلال العام 2023.

وبحسب بيانات “يوروستات”، فإن “هذا يمثل زيادة بنسبة 2 بالمئة مقارنة بعام 2022 وزيادة بنسبة 35 بالمئة مقارنة بعام 2013”.

ووفق البيانات، “كانت بريطانيا على رأس الدول المستوردة للشوكولاتة من الاتحاد الأوروبي بنحو 315 ألف طن، تليها أميركا بنحو 72 ألف طن ثم روسيا 65 ألف طن، وكندا 31 ألف طن، ثم أستراليا 27 ألف طن”.

هذا وصدّرت ألمانيا نحو 221 ألف طن من الشوكولاتة في 2023، لتمثل صادراتها نحو 26 بالمئة من صادرات الاتحاد، ثم جاءت هولندا في المرتبة الثانية بعد تصديرها 123 ألف طن، أي نحو 14 بالمئة من الصادرات، وجاءت بولندا في المرتبة الثالثة بـ115 ألف طن، أي نحو 13 بالمئة من صادرات الاتحاد.