تعرّف على الروايات المرشحة للفوز بجائزة «البوكر العربية»

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية، الروايات المرشحة للقائمة القصيرة “جائزة البوكر العربية” بدورتها للعام 2024.

وقالت الجائزة العالمية للرواية العربية، في بيان لها، إن الروايات المرشحة ضمت ستة أعمال من بينها روايتان لمؤلفين فلسطينيين، حيث سيحصل الفائز على 50 ألف دولار، فيما يحصل كل مرشح بالقائمة القصيرة على عشرة آلاف دولار.

وأشارت إلى أنه من بين 16 رواية وصلت للقائمة الطويلة، اختارت لجنة التحكيم للقائمة القصيرة روايات (قناع بلون السماء) للفلسطيني باسم خندقجي، و(مقامرة على شرف الليدي ميتسي) للمصري أحمد المرسي، و(الفسيفسائي) للمغربي عيسى ناصري، و(خاتم سليمى) للسورية ريما بالي، و(باهبلمكة) للسعودية رجاء عالم، و(سماء القدس السابعة) للفلسطيني أسامة العيسة.

هذا وجرى اختيار القائمة الطويلة من قبل لجنة تحكيم برئاسة الكاتب السوري نبيل سليمان، وعضوية كل من الأكاديمي التشيكي فرانتيشيك أوندراش والروائي السوداني حمور زيادة والناقد المصري محمد شعير والباحثة الفلسطينية سونيا نمر.

وكانت ضمت القائمة الطويلة 16 رواية هي: محمد عبدالنبي ورواية «كل يوم تقريبا» مصر، أحمد المرسي رواية «مقامرة على شرف الليدي ميتسي» مصر، ريما بالي رواية «خاتم سليمي» سوريا، بدرية البدري رواية «فومبي»- عُمان، صالح الحمد ورواية «عين الحدأة» – السعودية، باسم خندقجي ورواية «قناع بلون السماء» – فلسطين، سفيان رجب ورواية «قارئة نهج الدباغين» تونس، أمين الزاوي ورواية «الأصنام» – الجزائر، سارة الصراف عن رواية «سمعت كل شيء» العراق، رشيد الضعيف عن رواية «الوجه الآخر للظل» لبنان، رجاء عالم عن رواية «باهبل: مكة Multiverse 1945-2009» السعودية، صالحة عبيد، ورواية «دائرة التوابل» الإمارات، أسماء العيسة ورواية « سماء القدس السابعة» فلسطين، درة الغازع ورواية «أخفي الهوى» تونس، أحمد منور ورواية «عاصفة على الجزر» الجزائر، عيسى ناصري ورواية «الفسيفسائي» المغرب.

يذكر أن الجائزة العالمية للرواية العربية، يرعاها مركز أبوظبي للغة العربية، وسيتم إعلان الرواية الفائزة في 28 أبريل.

وتعدّ الجائزة العالمية للرواية العربية أو كما تسمى “جائزة البوكر العربية”، من أهمّ الجوائز الأدبية المرموقة في العالم العربي، وتحظى الجائزة بدعم من مؤسسة جائزة بوكر في لندن.