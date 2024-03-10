تعرّف على المسلسلات المصرية والسورية والمشتركة التي ستعرض في رمضان!

يعتبر شهر رمضان، من الشهور المفضلة لدينا جميعا، وتزداد متعتنا خلال هذا الشهر بباقة المسلسلات التي تعرض خلاله، والتي تتنوع بين الكوميدي والاجتماعي والبوليسي والتاريخي، فما أهم المسلسلات السورية والمشتركة والمصرية، التي سنشاهدها في رمضان؟

المسلسلات المصرية

تعرض مختلف القنوات المصرية، في شهر رمضان، باقة متنوعة من الأعمال الدرامية، ومن أهمها:

مسلسل “الحشاسين”، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، ويعرض في الساعة 9:15 مساء على قناة DMC.

مسلسل “عتبات البهجة”، إخراج مجدي أبوعميرة، ويعرض في الساعة 6:15 مساء على قناة DMC.

مسلسل ” بابا جه”، تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي، ويعرض في الساعة 7:45 مساء على قناة DMC.

مسلسل “إمبراطورية ميم”، تأليف محمد سليمان عبدالملك، إخراج محمد سلامة، ويعرض في الساعة 10:45 مساء على قناة DMC.

مسلسل “بدون سابق إنذار”، تأليف ألمى كفارنة، إخراج هاني خليفة، ويعرض على قناة DMC.

مسلسل “صدفة”، ويعرض في الساعة 1:15 فجرا على قناة DMC.

مسلسل “المعلم”، تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف، وإخراج مرقس عادل، ويعرض في الساعة 9:45 مساء على قناة الحياة.

مسلسل “مسار إجباري”: يعرض المسلسل في تمام الساعة 11:15 مساء على قناة الحياة.

مسلسل “مليحة”: تأليف رشا الجزار، وإخراج عمرو عرفة، ويعرض على قناة أون دراما.

مسلسل “العتاولة”: يعرض في الساعة 7 مساء بتوقيت مصر على قناة MBC.

مسلسل “كوبرا”: يعرض في الساعة 8 مساء على قناة MBC.

مسلسل “المداح 4”: يعرض في الساعة 8 مساء على قناة MBC مصر.

مسلسل “أشغال شقة”: يعرض في الساعة 9 مساء على قناة MBC مصر.

مسلسل ” صلة رحم”: يعرض في الساعة 11 مساء على قناة MBC مصر.

مسلسل ” أعلى نسبة مشاهدة”: يعرض في الساعة 12 مساء على قناة MBC مصر.

مسلسل “الكبير أوي 8″، في جزئه الثامن، تأليف وإخراج أحمد الجندي، ويعرض في الساعة 6.5 مساء على قناة أون دراما.

مسلسل “كامل العدد 2″، إخراج خالد الحلفاوي، ويعرض في الساعة 7:30 مساء على قناة أون دراما.

مسلسل “جودر”، تأليف أنور عبدالمغيث، وإخراج إسلام خيري، ويعرض على قناة أون دراما.

مسلسل “بيت الرفاعي”، من تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال، ويعرض في تمام الساعة 9 مساء على قناة أون دراما.

مسلسل “مساء إجباري”، إخراج نادين خان، ويعرض في الساعة 10:30 مساء على قناة أون دراما.

مسلسل “حق عرب”، إخراج إسماعيل فاروق، ويعرض في الساعة 12 على قناة أون دراما.

مسلسل “محارب”، تأليف محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل، ويعرض في الساعة 9 مساء على قناة CBC.

مسلسل “روجينا- سر إلهي”: يعرض في الساعة 11 مساء على قناة CBC.

مسلسل “صيد العقارب”، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، ويعرض على قناة CBC.

مسلسل “فراولة”: يعرض في النصف الثاني من شهر رمضان، على قناة “النهار” المصرية.

مسلسل “قلع الحجر”: يركز على حقوق المرأة، ويعرض على قناة النهار المصرية.

مسلسل “لانش بوكس”: إخراج هشام الرشيدي، ويعرض على قناة النهار المصرية.

المسلسلات المشتركة

مسلسل 2024: متابعة لمسلسل “2020”، الذي عرض في رمضان 2021، من بطولة النجم السوري قصي خولي واللبنانية نادين نجيم، تم الانتهاء من تصوير “2024” بتغيير أصاب بطله “خولي”، ليحل محله النجم السوري محمد الأحم”، وهو من تأليف السوري بلال شحادات وإخراج فيليب أسمر.

المسلسل المشترك نظرة حب: سوري لبناني، بطولة النجم السوري باسل خياط والفنانة اللبنانية كارمن بصيبص، وهو من إخراج حسام علي والمؤلف السوري رافي وهبي.

مسلسل نقطة انتهى: بطولة النجم السوري عابد فهد، وإخراج محمد عبد العزيز، وهو من تأليف فادي حسين.

مسلسل ع أمل: تأليف نادين جابر، وإخراج رامي حنا، وبطولة الفنان السوري مهيار خضور، مع عدد من الممثلين اللبنانين منهم ماغي أبو غصن، بديع أبو شقرة، عمار شلق.

أما بالنسبة للمسلسلات السورية، والتي ربما ينتظرها المشاهدون في العالم العربي، لكون الدراما السورية تحظى بنسب مشاهدة عالية خارج سوريا، وفيما يلي أبرز الأعمال التي ستعرض خلال الشهر الكريم:

مسلسل تاج: تأليف عمر أبو سعدة، وإخراج سامر البرقاوي، وهو من بطولة كل من: بسام كوسا، تيم حسن، فايا يونان، وتدور أحداثه في دمشق في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي.

مسلسل ولاد بديعة: للمخرجة رشا شربتجي، وهو من بطولة سلافة معمار، محمود نصر، إمارات رزق.

مسلسل مال القبان: وهو عمل مؤجّل من أعمال رمضان 2023، تأليف علي وجيه، ويامن الحجلي، وإخراج: سيف الدين سبيعي، وبطولة بسام كوسا، سلاف فواخرجي، محمد قنوع.

مسلسل رماد الورد: تقدمه الكاتبة والمخرجة ديانا فارس. من بطولة وائل رمضان، عبير شمس الدين، محمد حداقي.

مسلسل كانون: تدور أحداثه في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، وهو من تأليف علاء المهنا وإخراج إياد نحاس، وبطولة بسام كوسا، مهيار خضور، سلمى المصري، محمد قنوع.

مسلسل أغمض عينيك: يعرض قصة طفل مصاب بالتوّحد، وهو من تأليف أحمد الملا ولؤي النوري وسيناريو فادي المنفي، ومن إخراج مؤمن الملا، ويشارك في البطولة النجمة السورية منى واصف، وعبد المنعم عمايري، وأمل عرفة، وفايز قزق، ووفاء موصللي.

مسلسل نقطة انتهى: تأليف فادي حسين، وإخراج محمد عبد العزيز، ومن ويشارك في المسلسل عابد فهد، أنس طيارة، عادل كرم، ندى أبو فرحات.

مسلسل الصديقات قطط: تدور قصته حول سيدة تمتلك سلطة كبيرة ونفوذ، تعمل على تشغيل السيدات كراقصات، وهو من تأليف أحمد السيد، وإخراج محمد زهير رجب، وهو من بطولة صباح الجزائري، سوزان نجم الدين، ديمة الجندي، رنا شميس، نظلي الرواس، وإمارات رزق.

مسلسل سرينادة: وهو من تأليف وحوار سليمان الجافي وإخراج وضاح شاهين، وبطولة سلوم حداد، نادين خوري، فاديا خطاب ، شكران مرتجى، ديمة الجندي، جرجس جبارة.

مسلسل تيمبو: تأليف ريم عثمان وإخراج إبراهيم قاسم، وبطولة سوزان نجم الدين، جلال شموط.

مسلسل ترانزيت: تأليف لجين خلف، وإخراج باسم السلكا، من بطولة نادين تحسين بيك، نادين خوري، نورا رحال.

مسلسل وصايا الصبار: سيناريو فادي حسين وإخراج سمير حسين، وبطولة عبد المنعم عمايري، امل عرفة، صفاء سلطان ، فايز قزق.

مسلسل ثمن الخيانة: تأليف وإخراج نعيم الحمصي، ويُشارك في بطولة العمل سعد مينة، أمانة والي، دانا جبر، والنجم اللبناني آلان الزعبي.

مسلسل العربجي بجزئه الثاني: تأليف عثمان جحا ومؤيد النابلسي، وإخراج سيف سبيعي، ويشارك في العمل باسم ياخور، سلوم حداد، نادين خوري.

مسلسل عزك يا شام: تأليف نادين خليل ومحمد حميرة وإخراج رشاد كوكش، ويشارك في بطولته فايز قزق، سعد مينة، سحر فوزي، جيني إسبر.

مسلسل بيت أهلي: تأليف فؤاد شربجي وإخراج تامر اسحاق، وبطولة أيمن زيدان، سلوم حداد، صفاء سلطان، صباح بركات.

مسلسل عريس تحت الطلب: تأليف نسرين الحيلوني، وإخراج عمار تميم، وبطولة دانا جبر، أمية ملص، ريم عبد العزيز.

مسلسل شر البلية: تأليف مجموعة من الكتاب بقيادة زياد ساري وإخراج وائل أبو شعر، وبطولة باسم ياخور، نادين تحسين بيك، حلا رجب، سلمى المصري.