تعرّف على ترتيب بلدك.. ما هي «أسعد وأتعس» دول العالم؟

بمناسبة “اليوم العالمي للسعادة”، كشف تقرير جديد “لموقع السعادة العالمي” قائمةً بأسعد دول العالم، لعام 2025.

ووفقا للتقرير الجديد، “جاءت الدول الإسكندنافية ضمن المراكز العشرة الأولى، وحدد الباحثون عددا من العوامل الرئيسية التي تسهم في سعادة الأفراد، من بينها الدعم الاجتماعي والدخل والحرية الصحية ومدى انتشار الفساد”.

وبحسب التقرير، “شمل التصنيف الجديد 147 دولة، حيث حافظت فنلندا على المركز الأول للعام الثامن على التوالي كأسعد دولة في العالم، وجاءت أفغانستان في المركز الأخير، وتراجعت الولايات المتحدة مركزا لتصبح في المرتبة 24، وهو أسوأ ترتيب لها على الإطلاق”.

وبحسب التقرير الجديد لموقع السعادة العالمي “وورلد هابينيس”، نستعرض قائمة أسعد 10 دول في العالم، لعام 2025، وهي كالآتي:

1.فنلندا

2.الدنمارك

3.أيسلندا

4.السويد

5.هولندا

6.كوستاريكا

7.النرويج

8.إسرائيل

9.لوكسمبورغ

10.المكسيك

ووفق التقرير، “عربيا، جاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز 21 عالميا، والكويت في المركز 30 عالميا، والمملكة العربية السعودية في المركز 32 عالميا، وسلطنة عمان في المركز 52 عالميا، والبحرين في المركز 59 عالميا، وليبيا في المركز 79، والجزائر في المركز 84، والعراق 101، بينما جاءت فلسطين في المركز 108، والمغرب 112، تونس 113، الصومال 122، الأردن 128، مصر 135، اليمن 140، بينما حل لبنان في المركز الأخير عربيا 145”.

وقال جون هيليويل، أحد المحررين المؤسسين لتقرير السعادة العالمي: “الناس أفضل مما يعتقد مواطنوهم، وإدراك ذلك سيجعلك أكثر سعادة، بالطبع، لكنه سيغير أيضًا الطريقة التي تنظر بها إلى جيرانك”.

وأضاف هيليويل، أستاذ الاقتصاد الفخري في جامعة كولومبيا البريطانية: “ستكون أكثر ميلًا إلى اعتبار الشخص الغريب في الشارع مجرد صديق لم تلتقِ به بعد، وليس شخصًا يشكل تهديدًا لك”.

وأشار هيليويل إلى أن هناك “مجالًا للتحسين” فيما يتعلق بإيماننا بأننا جميعًا جزء من مجموعة أوسع تهتم ببعضها البعض”، معتبرًا أن “هذا مصدر مهم للسعادة لم يتم استغلاله بالشكل الكافي”.

هذا “ويستند التقرير إلى بيانات استطلاع “جالوب” العالمي التي تم جمعها من أشخاص في أكثر من 140 دولة، حيث يتم تصنيف الدول وفقًا لمستوى السعادة بناءً على متوسط تقييمات الحياة خلال السنوات الثلاث السابقة، وفي هذه الحالة من 2022 إلى 2024، ويعد التقرير ثمرة شراكة بين “جالوب” لاستطلاعات الرأي، ومركز أكسفورد لأبحاث الرفاهية، وشبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، حيث قام الباحثون بتحليل الفترة الممتدة بين عامي 2022 و2024″.