تعرّف على تشكيل «النقابة الفرعية للمعلمين» وآلية اختيار ممثليها

أوضحت النقابة الفرعية للمعلمين، عبر إنفوغرافيك تعريفي، طبيعة عملها وهيكلها التنظيمي، مبينة أنها تمثل المستوى النقابي على نطاق البلدية وتضم مندوبي النقابات الأساسية الذين يتم اختيارهم من كل مدرسة.

وتعمل النقابة الفرعية للمعلمين كحلقة تنظيمية بين النقابات الأساسية والنقابة العامة، حيث تتولى تمثيل المعلمين ضمن نطاق البلدية وتنظيم العمل النقابي وفق الهيكل المعتمد.

وتتكون النقابة الفرعية من 6 مقاعد رئيسية يشغلها الأعضاء المنتخبون، وتشمل:

رئيس النقابة الفرعية.

نائب رئيس النقابة الفرعية.

مسؤول الشؤون الإدارية والمالية.

مسؤول شؤون العضوية.

مسؤول النشاط والعلاقات العامة.

مسؤول شؤون المرأة.

وأكدت المعلومات الواردة في الإنفوغرافيك أن أعضاء النقابة الفرعية الذين يشغلون هذه المقاعد الستة هم فقط المخولون بالترشح لعضوية النقابة العامة للمعلمين في المرحلة المقبلة.

ويأتي توضيح هيكل النقابة الفرعية في إطار تنظيم العمل النقابي للمعلمين، وتحديد آليات التمثيل والانتقال بين المستويات النقابية المختلفة.

هذا وتعد النقابات الفرعية جزءًا من الهيكل التنظيمي للعمل النقابي، إذ تمثل المعلمين على مستوى البلديات، بينما ترتبط بالنقابات الأساسية داخل المدارس وبالنقابة العامة على المستوى الأعلى.

ويهدف هذا التنظيم إلى ضمان تمثيل المعلمين عبر مستويات متعددة، وتحديد المسؤوليات والصلاحيات داخل الهيكل النقابي.