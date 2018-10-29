ماذا قال «السرّاج» بخصوص أحداث مدينة الفقهاء

أدلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج بتصريح لوكالة الأنباء الليبية حول العملية الإرهابية التي استهدفت مدينة الفقهاء فجر اليوم الاثنين قال فيه:



هاهي جريمة أخرى تقع في جزء عزيز من الوطن، وإذ نترحم على ضحايا الاعتداء الإرهابي على مدينة الفقهاء ببلدية الجفرة، نؤكد أن هذا العدوان يمثل سبباً آخر يدعونا لتوحيد جهودنا العسكرية والأمنية.

فلا مجال للتهاون في تحقيق ذلك، علينا الإسراع بالتكاتف وتوحيد صفوفنا لضرب واقتلاع الإرهاب من أرضنا.

ومواجهة الأعمال الإرهابية الإجرامية التي تستهدف أمن واستقرار الوطن.