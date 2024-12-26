تعرّف على تنبؤات «العرافة البلغارية الشهيرة» لعام 2025!

كشفت صحيفة “ميرور“، عن تنبؤات “العرافة البلغارية العمياء الشهيرة “بابا فانغا” لعام 2025، ويبدو أن هذا العام سيكون مليئا بالاكتشافات المدهشة والكوارث الطبيعية المدمرة، وفقا للتنبؤات التي قدمتها العرافة.

وفيما يلي أبرز ما تنبأت به “بابا فانغا” لعام 2025:

وفقا لفانغا، “سيكون عام 2025 هو العام الذي يلتقي فيه البشر أخيرا بالكائنات الفضائية”، وتعتقد العرافة أن “اللقاء سيحدث في ظروف غريبة، مع توقع أن يتم التعارف لأول مرة خلال حدث رياضي كبير”.

تعتقد فانغا، أن “الباحثين سيكشفون أسرار قراءة الأفكار مع إحرازهم المزيد من التقدم في فك تشفير آليات عمل العقل البشري. وسيؤدي هذا إلى إمكانية التواصل بين الأشخاص باستخدام الموجات الدماغية فقط”.

تقول فانغا، “إن الزلازل المدمرة والكوارث الطبيعية ستضرب مناطق في جميع أنحاء العالم في 2025، مع ذكر خاص لزلزال على طول الساحل الغربي للولايات المتحدة، وتتنبأ العرافة أن هذه الأحداث ستؤدي إلى خسارة في الأرواح البشرية، بالإضافة إلى نزوح جماعي ودمار للبنية التحتية”.

تعتقد فانغا، “أن العلماء في 2025 سيكتشفون أخيرا كيفية جعل البشر يستمرون في العيش، وتتنبأ العرافة بأن الأعضاء المزروعة في المختبر ستصبح واقعا العام المقبل، ما سيحدث ثورة في عمليات زرع الأعضاء وربما يطيل حياة البشر أو ينقذها”.

كما تقول فانغا، “إنه سيكون هناك تقدم في علاج السرطان، وربما حتى علاج له بحلول عام2025”.

يذكر أن “فانغا”، واسمها الحقيقي “فانغيليا بانديفا غوشتيروفا”، اشتهرت في شرق أوروبا في منتصف القرن العشرين بقدرتها المزعومة على التنبؤ بالمستقبل، وولدت في عام 1911، وفقدت بصرها عندما كانت في الثانية عشرة من عمرها بعد عاصفة اجتاحت قريتها، ما منحها القدرة على “رؤية المستقبل”، كما ادعت، وتعرف العرافة أيضا بلقب “نوسترداموس البلقان”، وقد دونت فانغا تنبؤاتها حتى عام 5079 قبل وفاتها في عام 1996، وكانت العرافة توقعت “وفاة الأميرة ديانا”، وهجمات 11 سبتمبر، والأزمة المتزايدة للمناخ على كوكب الأرض”.