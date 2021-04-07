تعرّف على فوائد العسل الأسود للصحة وأنواعه

العسل الأسود (بالإنجليزية: Black Honey)، هو العسل الذي يتم استخراجه من نبات قصب السكر، ويمتاز بقوامه السميك اللزج ولونه الأسود، ويعرف أيضاً باسم عسل قصب السكر أو دبس قصب السكر (بالإنجليزية: Molasses).

يحتوي العسل الأسود على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن الأساسية للجسم، لذلك تتعدد فوائد العسل الأسود واستخداماته في مجال الصحة والتغذية.

تعرف في هذا المقال على أنواع العسل الأسود، والقيمة الغذائية له، وفوائده الصحية.

ما هو العسل الأسود؟

يعتبر العسل الأسود أحد المنتجات الثانوية لعملية استخلاص السكر من قصب السكر الخام. ويتم استخدامه أحياناً كمحلي باعتباره صحي أكثر من السكر الأبيض.

يستخدم عسل قصب السكر الأسود في تغذية الحيوانات كأحد مكونات العلف، وفي بعض عمليات استخراج الأدوية والفيتامينات، ومن فوائد العسل الأسود أيضاً استخدامه كمصدر للكربون في عمليات التخمير لإنتاج الإيثانول وحمض الستريك، والمواد الكيميائية الأخرى.

صناعة العسل الأسود

يتم تصنيع العسل الأسود من قصب السكر أو البنجر (الشمندر)، وتشمل عملية استخراجه مراحل متعددة من معالجة السكر، وفيما يلي الخطوات الرئيسية:

أولاً، الغسل والتقطيع : يتم غسل سيقان قصب السكر أو جذور البنجر بالماء الساخن لإزالة الأوساخ، ومن ثم تقطيعها إلى أجزاء صغيرة.

: يتم غسل سيقان أو جذور البنجر بالماء الساخن لإزالة الأوساخ، ومن ثم تقطيعها إلى أجزاء صغيرة. ثانياً، استخراج عصير السكر : يتم سحق وطحن قصب السكر أو الشمندر السكري لاستخلاص العصير من اللب، ثم يلي ذلك غلي شراب السكر حتى تتشكل بلورات السكر، وتمثل هذه البلورات دبس السكر. تكرر عملية الغلي عدة مرات، وفي كل مرة ينتج نوع مختلف من دبس السكر.

: يتم سحق وطحن قصب السكر أو الشمندر السكري لاستخلاص العصير من اللب، ثم يلي ذلك شراب السكر حتى تتشكل بلورات السكر، وتمثل هذه البلورات دبس السكر. تكرر عملية الغلي عدة مرات، وفي كل مرة ينتج نوع مختلف من دبس السكر. ثالثاً، غلي دبس السكر: تكرر عملية غلي دبس السكر للمرة الثالثة لينتج العسل الأسود أو المعروف أيضاً باسم دبس السكر الأسود، والذي يحتوي على أقل نسبة من السكر مقارنة بمنتجات قصب السكر الأخرى.

أنواع العسل الأسود

يوجد أنواع مختلفة من دبس السكر، ويمتاز كل منها بخصائص مختلفة من حيث القوام، واللون، والنكهة، ونسبة السكر، ومن أنواع العسل الأسود ما يلي:

دبس السكر الخفيف (بالإنجليزية: Light Molasses) ، وهو نتاج عملية الغليان الأولى لعصير قصب السكر، ويمتاز بكونه أفتح ألوان دبس السكر وأحلاها طعماً، ويستخدم عادةً في الخبز.

، وهو نتاج عملية الغليان الأولى لعصير قصب السكر، ويمتاز بكونه أفتح ألوان دبس السكر وأحلاها طعماً، ويستخدم عادةً في الخبز. دبس السكر الغامق (بالإنجليزية: Dark Molasses) ، وهو نتاج عملية غليان عصير السكر الثانية، ويمتاز بقوام أكثر كثافة ولون أغمق، وطعم أقل حلاوة.

، وهو نتاج عملية غليان عصير السكر الثانية، ويمتاز بقوام أكثر كثافة ولون أغمق، وطعم أقل حلاوة. العسل الأسود (بالإنجليزية: Blackstrap Molasses)، وينتج بعد عملية الغليان الثالثة لدبس السكر، وهو أكثر أنواع دبس السكر تركيزاً وكثافة، وأغمقها لوناً، ويغلب عليه الطعم المر. كما يحتوي على معظم الفيتامينات والمعادن المستخلصة من قصب السكر، لهذا تشتهر فوائد العسل الأسود المتنوعة.

يوجد أنواع أخرى من العسل الأسود، مثل دبس السكر المعالج بالكبريت، والذي له صعم أقل حلاوة من غيره، ويتم إضافة الكبريت إليه كمادة حافظة تمنع تلف دبس السكر.

كما يمكن أن يتم صناعة العسل الأسود من السرغوم (بالإنجليزية: Sorghum) وهو نبات يشبه الذرة، والرمان، والخروب، والتمر.

القيمة الغذائية للعسل الأسود

تحتوي الملعقة الواحدة من العسل الأسود ما يعادل 59 سعرة حرارية تقريباً، وعلى عكس السكر المكرر فإن دبس السكر يحتوي على مجموعة من المعادن المهمة للجسم بنسب متفاوتة، مثل:

المنغنيز .

. السيلينيوم.

فيتامين ب6.

الحديد .

. الكالسيوم.

المغنيسيوم.

البوتاسيوم.

النحاس.

فوائد العسل الأسود

يحتوي العسل الأسود على مضادات أكسدة (بالإنجليزية: Antioxidants) بنسبة أكبر مما تحتوية باقي أنواع العسل والمحليات الطبيعية، وتساعد مضادات الأكسدة هذه في حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي المرتبط بالعديد من الأمراض المزمنة والسرطان.

ونظراً لاحتواء العسل الأسود على مضادات الأكسدة، ومجموعة من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن فإنه يتميز بالعديد من الفوائد الصحية، ومنها:

فوائد العسل الأسود على الريق

يساعد تناول ملعقة كبيرة من العسل الأسود على الريق في كوب من المادء الدافئ أو الساخن بتزويد الجسم بالحديد والوقاية من الإصابة بفقر الدم، وخاصة للأشخاص النباتيين.

كذلك، من فوائد العسل الأسود وتناوله بانتظام بشكل يومي في الصباح زيادة نضارة البشرة وتخفيف مشاكل البطن، مثل ألم البطن.

فوائد العسل الأسود قبل النوم

يمكن أن يتناول بعض الأشخاص ملعقة من عسل قصب السكر الأسود يومياً قبل النوم والانتظام عليه كمكمل غذائي يومي للعديد من الفيتامينات المهمة، مثل البوتاسيوم الذي له فوائد عديدة للقلب وتخفيف تشنج العضلات، وتخفيض ضغط الدم، وتقليل خطر الإصابة بالسكتة.

فوائد العسل الأسود للأطفال

يعتبر العسل الأسود الذي يحتوي على كل من الحديد والمغنيسيوم أحد الأطعمة المغذية التي يوصى بها لتخفيف أعراض متلازمة فرط الحركة ونقص الانتباه (بالإنجليزية: Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD) لدى الأطفال.

تعود فوائد العسل الأسود في تخفيف الأعراض نتيجة دور النظام الغذائي الغني بالحديد والمغنيسيوم في علاج متلازمة فرط الحركة ونقص الانتباه إلى جانب العلاج الدوائي أو السلوكي، وخاصة في حال وجود نقص في مخزون الحديد (بالإنجليزية: Ferritin) والمغنيسيوم.

العسل الأسود (بالإنجليزية: Black Honey)، هو العسل الذي يتم استخراجه من نبات قصب السكر، ويمتاز بقوامه السميك اللزج ولونه الأسود، ويعرف أيضاً باسم عسل قصب السكر أو دبس قصب السكر (بالإنجليزية: Molasses).

يحتوي العسل الأسود على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن الأساسية للجسم، لذلك تتعدد فوائد العسل الأسود واستخداماته في مجال الصحة والتغذية.

تعرف في هذا المقال على أنواع العسل الأسود، والقيمة الغذائية له، وفوائده الصحية.

ما هو العسل الأسود؟

يعتبر العسل الأسود أحد المنتجات الثانوية لعملية استخلاص السكر من قصب السكر الخام. ويتم استخدامه أحياناً كمحلي باعتباره صحي أكثر من السكر الأبيض.

يستخدم عسل قصب السكر الأسود في تغذية الحيوانات كأحد مكونات العلف، وفي بعض عمليات استخراج الأدوية والفيتامينات، ومن فوائد العسل الأسود أيضاً استخدامه كمصدر للكربون في عمليات التخمير لإنتاج الإيثانول وحمض الستريك، والمواد الكيميائية الأخرى.

صناعة العسل الأسود

يتم تصنيع العسل الأسود من قصب السكر أو البنجر (الشمندر)، وتشمل عملية استخراجه مراحل متعددة من معالجة السكر، وفيما يلي الخطوات الرئيسية:

أولاً، الغسل والتقطيع : يتم غسل سيقان قصب السكر أو جذور البنجر بالماء الساخن لإزالة الأوساخ، ومن ثم تقطيعها إلى أجزاء صغيرة.

: يتم غسل سيقان أو جذور البنجر بالماء الساخن لإزالة الأوساخ، ومن ثم تقطيعها إلى أجزاء صغيرة. ثانياً، استخراج عصير السكر : يتم سحق وطحن قصب السكر أو الشمندر السكري لاستخلاص العصير من اللب، ثم يلي ذلك غلي شراب السكر حتى تتشكل بلورات السكر، وتمثل هذه البلورات دبس السكر. تكرر عملية الغلي عدة مرات، وفي كل مرة ينتج نوع مختلف من دبس السكر.

: يتم سحق وطحن قصب السكر أو الشمندر السكري لاستخلاص العصير من اللب، ثم يلي ذلك شراب السكر حتى تتشكل بلورات السكر، وتمثل هذه البلورات دبس السكر. تكرر عملية الغلي عدة مرات، وفي كل مرة ينتج نوع مختلف من دبس السكر. ثالثاً، غلي دبس السكر: تكرر عملية غلي دبس السكر للمرة الثالثة لينتج العسل الأسود أو المعروف أيضاً باسم دبس السكر الأسود، والذي يحتوي على أقل نسبة من السكر مقارنة بمنتجات قصب السكر الأخرى.

أنواع العسل الأسود

يوجد أنواع مختلفة من دبس السكر، ويمتاز كل منها بخصائص مختلفة من حيث القوام، واللون، والنكهة، ونسبة السكر، ومن أنواع العسل الأسود ما يلي:

دبس السكر الخفيف (بالإنجليزية: Light Molasses) ، وهو نتاج عملية الغليان الأولى لعصير قصب السكر، ويمتاز بكونه أفتح ألوان دبس السكر وأحلاها طعماً، ويستخدم عادةً في الخبز.

، وهو نتاج عملية الغليان الأولى لعصير قصب السكر، ويمتاز بكونه أفتح ألوان دبس السكر وأحلاها طعماً، ويستخدم عادةً في الخبز. دبس السكر الغامق (بالإنجليزية: Dark Molasses) ، وهو نتاج عملية غليان عصير السكر الثانية، ويمتاز بقوام أكثر كثافة ولون أغمق، وطعم أقل حلاوة.

، وهو نتاج عملية غليان عصير السكر الثانية، ويمتاز بقوام أكثر كثافة ولون أغمق، وطعم أقل حلاوة. العسل الأسود (بالإنجليزية: Blackstrap Molasses)، وينتج بعد عملية الغليان الثالثة لدبس السكر، وهو أكثر أنواع دبس السكر تركيزاً وكثافة، وأغمقها لوناً، ويغلب عليه الطعم المر. كما يحتوي على معظم الفيتامينات والمعادن المستخلصة من قصب السكر، لهذا تشتهر فوائد العسل الأسود المتنوعة.

يوجد أنواع أخرى من العسل الأسود، مثل دبس السكر المعالج بالكبريت، والذي له صعم أقل حلاوة من غيره، ويتم إضافة الكبريت إليه كمادة حافظة تمنع تلف دبس السكر.

كما يمكن أن يتم صناعة العسل الأسود من السرغوم (بالإنجليزية: Sorghum) وهو نبات يشبه الذرة، والرمان، والخروب، والتمر.

القيمة الغذائية للعسل الأسود

تحتوي الملعقة الواحدة من العسل الأسود ما يعادل 59 سعرة حرارية تقريباً، وعلى عكس السكر المكرر فإن دبس السكر يحتوي على مجموعة من المعادن المهمة للجسم بنسب متفاوتة، مثل:

المنغنيز .

. السيلينيوم.

فيتامين ب6.

الحديد .

. الكالسيوم.

المغنيسيوم.

البوتاسيوم.

النحاس.

فوائد العسل الأسود

يحتوي العسل الأسود على مضادات أكسدة (بالإنجليزية: Antioxidants) بنسبة أكبر مما تحتوية باقي أنواع العسل والمحليات الطبيعية، وتساعد مضادات الأكسدة هذه في حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي المرتبط بالعديد من الأمراض المزمنة والسرطان.

ونظراً لاحتواء العسل الأسود على مضادات الأكسدة، ومجموعة من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن فإنه يتميز بالعديد من الفوائد الصحية، ومنها:

فوائد العسل الأسود على الريق

يساعد تناول ملعقة كبيرة من العسل الأسود على الريق في كوب من المادء الدافئ أو الساخن بتزويد الجسم بالحديد والوقاية من الإصابة بفقر الدم، وخاصة للأشخاص النباتيين.

كذلك، من فوائد العسل الأسود وتناوله بانتظام بشكل يومي في الصباح زيادة نضارة البشرة وتخفيف مشاكل البطن، مثل ألم البطن.

فوائد العسل الأسود قبل النوم

يمكن أن يتناول بعض الأشخاص ملعقة من عسل قصب السكر الأسود يومياً قبل النوم والانتظام عليه كمكمل غذائي يومي للعديد من الفيتامينات المهمة، مثل البوتاسيوم الذي له فوائد عديدة للقلب وتخفيف تشنج العضلات، وتخفيض ضغط الدم، وتقليل خطر الإصابة بالسكتة.

فوائد العسل الأسود للأطفال

يعتبر العسل الأسود الذي يحتوي على كل من الحديد والمغنيسيوم أحد الأطعمة المغذية التي يوصى بها لتخفيف أعراض متلازمة فرط الحركة ونقص الانتباه (بالإنجليزية: Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD) لدى الأطفال.

تعود فوائد العسل الأسود في تخفيف الأعراض نتيجة دور النظام الغذائي الغني بالحديد والمغنيسيوم في علاج متلازمة فرط الحركة ونقص الانتباه إلى جانب العلاج الدوائي أو السلوكي، وخاصة في حال وجود نقص في مخزون الحديد (بالإنجليزية: Ferritin) والمغنيسيوم.

فوائد العسل الأسود للأنيميا

يسبب فقر الدم (بالإنجليزية: Anemia) الناتج عن نقص الحديد أعراض مختلفة، مثل التعب والضعف العام، ونقص في خلايا الدم الحمراء في الجسم.

وتشمل فوائد العسل الأسود قدرته على تعزيز إنتاج خلايا الدم الحمراء وعلاج الأنيميا، لاحتوائه على حمض الفوليك، وباعتباره مصدراً جيداً للحديد، إذ تحتوي ملعقة منه ما يعادل 20% من حاجة الجسم اليومية للحديد.

يمكن أن يساعد العسل الأسود أيضاً في منع فقر الدم الناجم عن نقص الحديد عند الرضع والأطفال الصغار، وذلك وفقاً للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال.

فوائد العسل الأسود للتخسيس

تساعد مضادات الأكسدة في العسل الأسود، مثل مادة متعدد الفينول (بالإنجليزية: Polyphenols) في التحكم في الوزن وتقليل خطر السمنة. ويلعب دبس السكر الأسود دوراً في التنحيف وتقليل دهون الجسم من خلال تقليل امتصاص السعرات الحرارية من الأطعمة الغنية بالدهون.

من فوائد العسل الأسود المميزة أيضاً ما يلي:

تقوية العظام

يعتبر كل من الكالسيوم والمغنيسيوم من العناصر المهمة للمحافظة على صحة العظام والوقاية من خطر هشاشة العظام، وتحتوي ملعقة من العسل الأسود على 8% من الحصة اليومية اللازمة من الكالسيوم و 10% من الحصة اليومية اللازمة من الغنيسيوم. كما يحتوي على النحاس الذي له دور أيضاً في تقوية الععظام.

الوقاية من السكري

يعد العسل الأسود من الأطعمة ذات مؤشر جلايسيمي منخفض إلى متوسط، لذا فهو خيار مناسب للأشخاص الذين يتناولن نظام غذائي عالي الكربوهيدرات.

يمكن استخدام عسل السكر الأسود كمحلي طبيعي بدلاً من السكر، الأمر الذي يساعد على استقرار مستويات السكر في الدم وإنتاج أقل للأنسولين، والوقاية من مرض السكري النوع الثاني.

لكن بالنسبة للأشخاص المصابين بمرض السكري، فإنه من الأفضل الحد من تناول دبس السكر الأسود واستخدام المحليات الخاصة لمرضى السكري.

تخفيف أعراض الدورة الشهرية

تعتبر النساء من الفئات الأكثر عرضةً للإصابة بنقصان مخزون الحديد، لذا فإن تناول العسل الأسود قبل وأثناء فترة الحيض يساعد على الوقاية من نقص الحديد، وبالتالي تجنب آثار نقصان الحديد، مثل غزارة الطمث وطول فترة الحيض أكثر من المعتاد.

أيضاً، من فوائد العسل الأسود للدورة الشهرية تقليل خطر تخثر الدم وتخفيف تقلصات البطن، والحفاظ على صحة عضلات الرحم.

أضرار العسل الأسود

يعد العسل الأسود آمناً لمعظم الأشخاص في حال تم تناول باعتدال، وعلى الرغم من اعتباره بديل صحي عن السكر المكرر إلا أن الإفراط في تناوله قد يسبب آثاراً جانبية ومشاكل صحية، مثل:

التأثير على مرضى السكري : يحتوي دبس السكر الأسود على نسبة من الكربوهيدرات، وبالتالي الإكثار منه قد يسبب ارتفاع السكر. يوصى الأشخاص المصابين بمرض السكري النوع الأول أو الثاني باستشارة الطبيب قبل تناول العسل الأسود.

: يحتوي دبس السكر الأسود على نسبة من الكربوهيدرات، وبالتالي الإكثار منه قد يسبب ارتفاع السكر. يوصى الأشخاص المصابين بمرض السكري النوع الأول أو الثاني باستشارة الطبيب قبل تناول العسل الأسود. تهيج القولون العصبي : يمكن أن يسبب تناول العسل الأسود مشاكل في الجهاز الهضمي، وقد يسبب الإسهال أو البراز الرخو، وخاصة عند الإكثار منه.

: يمكن أن يسبب تناول العسل الأسود مشاكل في الجهاز الهضمي، وقد يسبب أو البراز الرخو، وخاصة عند الإكثار منه. زيادة الوزن: قد يسبب عسل قصب السكر السمنة بدلاً من خفض الوزن في حال عدم تنظيم تناوله باعتدال.

ملخص: ينصح للاستفادة من فوائد العسل الأسود المتنوعة بتناوله باعتدال، ولكن لا يوصى الاعتماد على عسل قصب السكر الأسود كمصدر رئيسي للفيتامينات والعناصر الغذائية، لتجنب أعراضه الجانبية المحتملة بسبب محتواه العالي من السكر.