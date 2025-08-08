تعرّف على قصة المواطن الذي سُرقت سيارته في مصراتة

في مشهد يعكس القيم الأصيلة والنبيلة لأهالي مدينة مصراتة، تحوّلت حادثة سرقة إلى قصة تضامن وإنصاف تُروى، بعدما أعلن فتحي الأمين التركي، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة مصراتة وعضو المجلس البلدي، عن تفاصيل مثيرة لواقعة سرقة تعرض لها المواطن سليم المسماري من مدينة بنغازي، خلال زيارته للمدينة.

القصة التي أثارت جدلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي بدأت عندما ترددت أنباء عن رفض بعض مراكز الشرطة في مصراتة فتح محضر بالواقعة. إلا أن التركي، وفي تحرك فوري ومسؤول، قام اليوم بزيارة مديرية أمن مصراتة، حيث التقى باللواء علي الضراط، مدير المديرية، الذي طمأنه بأن مركز شرطة الدافنية فتح محضراً رسمياً عند الساعة 03:40 فجراً، وتم تعميم البرقيات على الفور.

لكن القصة لم تتوقف هنا.

فبعد دقائق فقط من خروجه من المديرية، تلقى التركي اتصالاً يحمل الخبر السار: تم القبض على الجاني، الذي تبيّن أنه من مدينة زليتن، وتحركت الدوريات المختصة إلى هناك لاسترجاع السيارة.

وفي لفتة إنسانية تجسّد الشهامة، أعلنت شركة الجهاد الأولى عن منح سيارة تويوتا كورولا جديدة للمواطن المتضرر، تعويضاً عما فقده، في مشهد نادر قلّ نظيره.

“مصراتة لا تقبل الظلم ولا ترضى بالسكوت عن الخطأ، وها هي تعيد الحق إلى صاحبه، وتثبت أن في هذه المدينة رجالاً لا ينامون على المظالم”. – فتحي التركي

وفي ختام تصريحه، وجّه التركي تحية تقدير إلى مديرية أمن مصراتة، مؤكداً أن هذه الحادثة كشفت الوجه الحقيقي لمدينة الكرم والمروءة، داعياً الجميع إلى التثبّت قبل تداول الأخبار، مستشهداً بقول الله تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا…” [الحجرات: 6]