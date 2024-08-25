تعرّف على مهام اللجنة العليا للتدابير الأمنية

كشفت وزارة الداخلية المكلفة بحكومة الوحدة الوطنية عن “مهام اللجنة العليا للتدابير الأمنية المشكلة بقرار رئيس الحكومة رقم (379) لسنة 2024”.

وقالت الوزارة في بيان لها: “إن من مهام اللجنة- التي يرأسها وزير الداخلية المكلف لواء “عماد مصطفى الطرابلسي”- الاشراف على سحب وعودة الأجهزة والوحدات الأمنية والعسكرية الى مقارها الرسمية، إضافة إلى حصر المباني والمواقع التابعة للدولة والاشراف على تسليمها وتسييرها بشكل فوري”.

ووفقا للوزارة، “فإنه يحق للجنة إزالة التمركزات غير الخاضعة لحكومة الوحدة الوطنية، إضافة إلى إخلاء الشوارع والمرافق العامة من التواجد العسكري غير المعتمد ومتابعة وتقييم التهديدات الأمنية المحتملة واتخاذ التدابير اللازمة للوقاية منها”.

ووفقا للقرار، “من صلاحيات اللجنة ومهامها وضع آليات لتنفيذ المهام المناطة بها بالتنسيق مع الجهات المختصة والابلاغ عن أي عقبات تعترض عمل اللجنة واتخاذ القرارات اللازمة لتجاوزها، إضافة إلى تقديمها تقرير دوري حول سير عملها لرئيس الحكومة”.

هذا وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أصدر في وقت سابق، قراراً يقضي بتشكيل لجنة عليا للترتيبات الأمنية برئاسة وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، وتتألف من 16 عضواً.

تعرف على مهام اللجنة العليا للتدابير الأمنية برئاسة وزير الداخلية المكلف لواء "عماد مصطفى الطرابلسي" والمشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية. #وزارة_الداخلية #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية – ليبيا‏ في السبت، ٢٤ أغسطس ٢٠٢٤