تعرَّف على أهم بنود مسودة اتفاق موسكو بين «الوفاق» وحفتر

تحصلت «عين ليبيا» على نسخة من مسودة اتفاق للتوقيع في موسكو بين الأطراف الليبية التي يمثلها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وخليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس مجلس النواب المنعقد في طرابلس الصادق الكحيلي.



ويأتي الاتفاق برعاية روسيا وتركيا ومبادرتهما لوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا.

ونصت المسودة أنه بعد التأكيد على وحدة ليبيا وأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية والتأكيد على مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر، اتفقت الأطراف على ما يلي: