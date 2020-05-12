تعرَّف على الأسماء المرشحة لشغل منصب رئيس جهاز المخابرات

أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، وفاة رئيس جهاز المخابرات المُكلف اللواء عبد القادر التهامي، السبت الماضي، إثر نوبة قلبية مفاجئة.

وقدم المجلس تعازيه لأسرة التهامي وأهالي منطقة أقار الشاطئ وزملاء الفقيد.

وتداولت الأخبار عبر وسائل الإعلام المختلفة، فجر الأحد، إن “اللواء التهامي توفي في منزله بطرابلس، بعد تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة”.

يُشار إلى أن التهامي، وهو سياسي ليبي، عمل ضابطا في جهاز الأمن الخارجي خلال فترة حكم معمر القذافي (1977-2011).

وبعد 6 سنوات من سقوط حكم القذافي، عاد إلى الحياة السياسية، وتم تعيينه مديرا للمركز الوطني لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وفي 25 أبريل 2017، تم تكليفه من قبل المجلس الرئاسي للحكومة، برئاسة جهاز المخابرات العامة منذ أبريل 2017، حتى مايو 2020.

هذا وعلمت «عين ليبيا» من مصدر مسؤول بجهاز المخابرات بأن عدد من الأسماء مرشحة لشغل منصب رئيس جهاز المخابرات العامة.

وبحسب المصدر فإن الأسماء:

د. العميد طارق زمبو.

د. بشير بعيو.

مختار ابوصاع.

عبد الحميد العالم.

مصطفى نوح.

ونوه المصدر بأن جميع المرشحين هم من العالمين بالجهاز.

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