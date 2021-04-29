تعرَّف على الحصان الأغلى من «رونالدو وميسي»

سلطت العديد من وسائل الإعلام الدولية، الضوء على حصان سباقات أصيل يُطلق عليه اسم “جاليليو” Galileo؛ مملوك لشركة أوروبية، وذلك بسبب قيمته السوقية الخيالية، التي تُقدر بـ238 مليون دولار أمريكي، ما يعادل حوالي 200 مليون يورو.

وتفوقت قيمة “جاليلو”؛ على صفقات انتقال أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، مثل “ليونيل ميسي”؛ الذي تبلغ قيمته السوقية 117 مليون دولار، و”كريستيانو رونالدو”؛ الذي تبلغ قيمته 70 مليون دولار أمريكي، و”هاري كين”؛ و”نيمار”، بحسب ما نقلت صحيفة “الشرق الأوسط”.

ووُلد الحصان “جاليليو”؛ عام 1998 في أيرلندا، وهو من سلالة أصيلة مملوك لمزرعة لتربية الخيول تُعرف باسم “Coolmore Stud”، وتوصف بكونها مقرًا لأكبر وأفضل عمليات تربية خيول السباق الأصيلة في العالم.

ويُعد “جاليليو”؛ من نسل الفحل العالمي سالدرز ويلز؛ والفرس أوربن سيا؛ ابنة مسواكي؛ وحفيد الفحل نورتن دانسر؛ ووالد الأسطورة فرانكل؛ الذي تم تقديره بمبلغ 200 مليون، كما أن له العديد من الأبناء في ليبيا، ولكن أشهرهم: “الفحل باريو؛ إسطبلات طمينة، الفحل جميل العجيلات؛ إسطبلات العروبة، الفحل فخر جنزور؛ إسطبلات ناصر فرندح، الفحل شداد؛ إسطبلات المربي زليتن”، ومن الإنات: الفرس كارتيسيان أم الجواد المنجز؛ الفرس النعامة أم الجواد الساحق؛ الفرس بيبوبا لولا أم الجواد أروجيت”.

وفاز “جاليلو”؛ في 6 سباقات من أصل 8 شارك فيها خلال الفترة ما بين عامي 2000 وحتى 2001، وكان بطل شوط الديربي الانجليزي، وشوط الديربي الأيرالندي، وشوط الملك الجورج والملكة إليزابيت.

وفي عام 2001، تقاعد وحصل على لقب أفضل جواد في أوروبا، وأصبح الحصان المفضل لدى خبراء ومربيي الخيول، ونتيجة لذلك فقد حقق لمالكيه أرباحًا طائلة حتى بدون المشاركة في سباقات الخيول، كما فاز بلقب أفضل فحل في العالم منذ عام 2008 حتى عام 2019، باستثناء عام 2009 جاء في المرتبة الثانية.

يُشار إلى أن أكثر من 300 حصان من نسل “جاليليو” شارك في عالم سباقات الخيول، اعتبارًا من يوليو 2019، فاز نحو 89 منها في سباقات عديدة وفعاليات ذات صلة، وتميز منهم: “فرانكل؛ فاوند؛ استراليا؛ تشرشل؛ قولدي كوفا؛ اوردر اوف سانت جورج؛ يوليسس؛ نيو ابروش”.