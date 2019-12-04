تعرَّف على ما حدث أمام مقر رئاسة الوزراء بطرابلس

أكد مصدر من رئاسة الوزراء بحكومة الوفاق لـ«عين ليبيا» أن حقيقة ما حدث أمام مقر الرئاسة بطرابلس، صباح الأربعاء، هو قيام مجموعة من أسر الشهداء بوقفة احتجاجية بسب تأخر مرتبات الأسر.

وأبدى أعضاء المجموعة غضبهم واستيائهم لعدم استقبال رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لهم، بسبب انشغاله ببعض اللقاءات والاجتماعات، وفقًا للمصدر.

وأوضح المصدر أنه تم استغلال الأمر بدخول بعض المندسين للمظاهرة وقيامهم بإطلاق النار.

هذا وتداولت بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، أخبارا تفيد بقيام مجموعات مسلحة بالهجوم على مقر رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس.