تعزيزات أمنية مشددة لتأمين المظاهرات في ميدان الشهداء بطرابلس

في إطار جهودها المستمرة لحفظ الأمن والنظام العام، تواصل الدوريات الأمنية التابعة لمديرية أمن طرابلس، وبدعم من باقي الأجهزة الأمنية، تنفيذ الخطط الأمنية الموضوعة لتأمين المظاهرات الجارية حاليًا في ميدان الشهداء، وذلك تعزيزًا لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

كما تأتي هذه الجهود بالتزامن مع تنفيذ الترتيبات الأمنية الخاصة بموسم سباق الدراجات الهوائية 2025/2024، والذي يُقام على طريق المطار، حيث كثّفت عناصر الأمن من تواجدها الميداني لضمان انسيابية الحركة المرورية وسلامة المشاركين والجمهور.

وتأتي هذه الاستعدادات الأمنية في ظل موجة من الأنشطة المدنية والمناسبات الرياضية التي تشهدها مدينة طرابلس خلال الفترة الحالية، أبرزها المظاهرات السلمية التي ينظمها المواطنون في ميدان الشهداء للتعبير عن آرائهم في قضايا وطنية واجتماعية.

وحرصت مديرية أمن طرابلس على اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية الاستباقية لتأمين هذه الفعاليات وضمان سيرها بسلاسة، بما يعكس التزام المؤسسة الأمنية بحماية حق التعبير السلمي والحفاظ على النظام العام في المدينة.